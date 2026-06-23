Plataforma permite anunciar empresas à venda sem custo

O mercado de compra e venda de empresas no Brasil tem passado por um processo de digitalização, com o crescimento de plataformas que conectam empresários e investidores interessados em operações de fusões, aquisições ou entrada de sócios.

Esse movimento ocorre em um contexto no qual grande parte das empresas brasileiras enfrenta desafios de continuidade. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que cerca de 20% das empresas encerram as atividades ainda no primeiro ano de funcionamento. Em até cinco anos, o percentual de negócios que fecham as portas chega a 62,7%.

Entre os principais fatores associados a esse cenário estão dificuldades de gestão, falta de planejamento, restrições de acesso a crédito e desafios relacionados à competitividade, especialmente entre pequenas e médias empresas. Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também mostram que os pequenos negócios encerraram aproximadamente 653 mil empresas em 2025, evidenciando os desafios enfrentados pelos empreendedores e a elevada rotatividade do ambiente empresarial brasileiro.

Nesse contexto, alternativas como a venda parcial ou total do negócio, a entrada de sócios estratégicos e processos de fusões e aquisições têm ganhado espaço como formas de preservar valor e garantir a continuidade das operações. É nesse cenário que plataformas digitais passam a atuar como intermediadoras de visibilidade para empresas que buscam compradores.

A MeuBiz é uma dessas plataformas que operam no segmento de compra e venda de empresas, permitindo a publicação de anúncios de negócios voltados a potenciais investidores e interessados em aquisição.

Em abril de 2024, a BuyCo adquiriu o controle da plataforma. Na ocasião, Diego Ornellas, CEO e cofundador da BuyCo, afirmou que a operação estava alinhada à estratégia da companhia de ampliar o acesso de empresários ao mercado de fusões e aquisições.

“Nosso objetivo sempre foi democratizar o mercado e oferecer soluções que atendam às pequenas e médias empresas”, declarou o executivo.

Segundo a empresa, o processo de cadastro envolve o preenchimento de informações básicas do negócio e a escolha de um modelo de publicação, com o anúncio sendo disponibilizado para usuários cadastrados na plataforma.

Modelo de publicação gratuita e formatos pagos

A plataforma oferece um modelo de entrada com anúncio gratuito, no qual o empresário pode cadastrar o negócio com informações básicas, incluir uma imagem e acompanhar métricas iniciais de visualização e interação. Esse formato é utilizado por empresas em estágio inicial de avaliação de venda ou que buscam medir o interesse do mercado antes de avançar para processos mais estruturados.

Além disso, existem planos pagos com maior nível de detalhamento das informações e ampliação da visibilidade dentro da plataforma. Nos formatos mais avançados, os anúncios podem incluir descrição mais extensa, imagens adicionais e ferramentas de acompanhamento de interesse dos usuários, como volume de visualizações e interações com o conteúdo do anúncio.

Mercado de compra e venda de empresas e sucessão empresarial

A digitalização acompanha um movimento mais amplo observado no mercado brasileiro de fusões e aquisições, marcado pela crescente participação de pequenas e médias empresas em processos de venda parcial ou total.

Especialistas do setor apontam que fatores como sucessão familiar, busca por escala, profissionalização da gestão e fortalecimento da governança corporativa têm influenciado cada vez mais as decisões estratégicas dos empresários. Em muitos casos, a venda da empresa ou a entrada de investidores surge como alternativa para garantir a continuidade dos negócios e preservar seu valor de longo prazo.

Ao mesmo tempo, o crescimento de investidores individuais, holdings e grupos de aquisição tem ampliado a demanda por ambientes que concentrem oportunidades de compra de empresas já em operação.

Além de questões relacionadas à sucessão, reorganização societária ou busca por liquidez, a aquisição de negócios consolidados também tem sido utilizada por empreendedores que desejam ingressar em novos mercados sem iniciar uma operação do zero. Nesse modelo, o comprador assume uma empresa já estruturada, com processos, equipe, carteira de clientes e histórico operacional.

As aquisições também são utilizadas por empresas que buscam expansão por meio do crescimento inorgânico, estratégia que permite ampliar presença geográfica, capacidade operacional ou participação de mercado por meio da incorporação de outros negócios. Nesse cenário, plataformas especializadas funcionam como ponto de encontro entre oferta e demanda, facilitando o contato inicial entre empresários e potenciais compradores.

Empresas interessadas podem realizar o cadastro diretamente na plataforma e escolher o modelo de publicação mais adequado ao estágio do negócio e aos objetivos da negociação.

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Para saber mais sobre o processo de anúncio de empresas, basta acessar: https://meubiz.com.br/vender