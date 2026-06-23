Saggezza apresenta soluções de IA para trade marketing

A RetailTech Saggezza participará da edição 2026 da ABF Franchising Expo para apresentar soluções voltadas à gestão de ações de trade marketing em pontos de venda. Entre as tecnologias que serão exibidas estão sistemas de auditoria com inteligência artificial e ferramentas de realidade aumentada aplicadas ao varejo.

Segundo estudo da One Door Retail Solutions, falhas na execução de ações em lojas podem impactar a disponibilidade e a exposição de produtos nos pontos de venda. O levantamento aponta que 49,9% dos consumidores deixam de concluir uma compra quando o produto não está disponível ou adequadamente exposto.

“Uma das dificuldades enfrentadas pelas empresas está relacionada ao acompanhamento da execução das campanhas nos pontos de venda. O acesso a informações estruturadas pode contribuir para avaliações mais precisas sobre os resultados das ações realizadas”, afirma Renato Paschoal, CEO da Saggezza.

Inteligência artificial e realidade aumentada

Entre as soluções apresentadas pela empresa está um sistema de auditoria baseado em inteligência artificial, que utiliza reconhecimento de imagem para verificar a execução de materiais e ações nos pontos de venda (PDV).

Segundo a empresa, a ferramenta permite identificar divergências em relação ao planejamento definido para cada loja e gerar relatórios com registros fotográficos e indicadores de conformidade.

A Saggezza também apresentará uma solução de realidade aumentada voltada à visualização de materiais promocionais em ambientes comerciais. A tecnologia utiliza recursos de mapeamento espacial para simular a aplicação de peças e estruturas antes da instalação física.

Plataforma integrada

De acordo com a empresa, as soluções são disponibilizadas em uma plataforma que reúne recursos de gestão, acompanhamento operacional e monitoramento de indicadores relacionados às ações de trade marketing.

A empresa informa que a estrutura está organizada em diferentes modalidades de contratação, destinadas a operações com distintos níveis de complexidade e necessidades de acompanhamento.

Segundo Paschoal, o objetivo da participação na feira é apresentar ferramentas voltadas à gestão e ao acompanhamento de campanhas promocionais realizadas em redes de franquias e operações varejistas.

Participação na feira

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A Saggezza estará presente no estande F063 da ABF Franchising Expo.