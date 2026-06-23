Future Climate anuncia nova liderança para novo ciclo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Future Climate anuncia a nomeação de João Pedro Fernandes e Laura Albuquerque como novos Co-CEOs da companhia. A mudança marca o início de uma nova fase de crescimento voltada à ampliação da implementação de projetos, expansão internacional e aceleração da monetização de seu portfólio de ativos ambientais. A nova estrutura de liderança reflete a evolução da Future Climate de uma empresa empreendedora de rápido crescimento para uma plataforma cada vez mais institucionalizada, operando na convergência entre finanças climáticas, mercados de carbono, soluções baseadas na natureza e infraestrutura ambiental.



Desde sua fundação, a companhia construiu um dos portfólios mais relevantes do setor na região, superando a marca de 100 milhões de créditos de carbono sob gestão e estruturando mais de 30 projetos de infraestrutura verde no Brasil, abrangendo conservação florestal, restauração ecológica, energias renováveis e uso sustentável da terra. A companhia também concluiu seu primeiro ciclo de estruturação com uma base financeira sólida.



A Future Climate atingiu o breakeven operacional em outubro de 2024, já em seu terceiro ano de operação, e vem mantendo resultados operacionais positivos desde então. Com receita líquida anual superior a R$ 25 milhões desde 2024, a empresa projeta 2026 como seu terceiro ano consecutivo de rentabilidade operacional. O desempenho reflete uma estratégia baseada em disciplina de capital e em um modelo asset light, com crescimento da receita sem expansão proporcional da estrutura de custos e com ganhos contínuos de margem e eficiência operacional.



João Pedro Fernandes possui sólida trajetória em finanças, estratégia e desenvolvimento de negócios, com passagens por Pátria Investimentos, Falconi e BRF. Laura Albuquerque reúne ampla experiência em sustentabilidade corporativa, mercados climáticos e articulação institucional, construída ao longo de sua atuação na Vale, no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) e no Pacto Global da ONU – Rede Brasil.



O modelo de liderança compartilhada foi desenhado para combinar competências complementares em mercados financeiros, desenvolvimento de projetos, soluções climáticas, expansão comercial e excelência operacional, refletindo a crescente sofisticação e escala do mercado global de ativos ambientais.



“João Pedro e Laura participaram diretamente da construção da Future Climate desde sua fundação e representam a combinação de liderança, capacidade de execução e visão estratégica necessária para conduzir a companhia em sua próxima etapa de crescimento”, afirma Fábio Galindo, fundador da Future Climate.



“Encerramos um primeiro ciclo com uma empresa rentável, com governança sólida e um portfólio relevante de ativos ambientais estratégicos. A próxima etapa será dedicada à aceleração da implementação dos projetos, à monetização dos ativos já estruturados e à ampliação de nossa presença internacional”, diz Galindo.



A transição ocorre em um momento decisivo para os mercados globais de carbono e finanças climáticas. A evolução da Future Climate também atraiu investidores estratégicos ao longo dos últimos anos. No fim de 2025, a empresária Carol Paiffer passou a integrar a base acionária da companhia, juntando-se a Luciano Huck em um movimento que reforçou a confiança no potencial de crescimento da plataforma e na consolidação do mercado de ativos ambientais.



A demanda por créditos de carbono de alta integridade, remoções de carbono e soluções baseadas na natureza continua crescendo à medida que empresas, instituições financeiras e governos ampliam seus compromissos de descarbonização. No Brasil, a implementação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) adiciona um novo vetor estrutural de demanda para ativos ambientais e fortalece a integração da agenda climática às estratégias corporativas, à gestão de riscos e à alocação de capital.



A Future Climate atende empresas líderes em seus respectivos setores, incluindo Mercado Livre, Shopify, Mercedes-Benz, Netflix e Nubank, entre outras organizações que utilizam soluções climáticas e ambientais como parte de suas estratégias de transição para uma economia de baixo carbono.



A companhia inicia essa nova etapa após a integração do portfólio de projetos da norte-americana Pachama, movimento que fortaleceu a Originals, plataforma da Future Climate dedicada ao desenvolvimento de projetos de restauração ecológica, remoção de carbono e ativos ambientais de longo prazo.



Como parte da nova configuração organizacional, Thiago Othero, executivo com mais de duas décadas de experiência no mercado de carbono, assume a liderança da Originals, reforçando a capacidade de implementação e desenvolvimento da plataforma em sua nova fase de crescimento.



Além da restauração, a Future Climate possui um dos portfólios mais relevantes do país em créditos de carbono associados à geração de energia renovável. O segmento ganhou relevância adicional com o avanço dos padrões globais de integridade, reforçando a demanda por ativos climáticos de alta qualidade por parte de compradores corporativos e investidores institucionais.



Com a nova estrutura de liderança, a Future Climate pretende acelerar a implementação de seu portfólio, ampliar sua presença na América Latina e consolidar sua posição como uma plataforma integrada de desenvolvimento de ativos ambientais, conectando desenvolvedores de projetos, investidores globais e empresas comprometidas com suas metas climáticas.



A companhia acredita que a próxima década será marcada pela convergência entre finanças climáticas, infraestrutura ambiental e soluções baseadas na natureza, consolidando uma nova classe de ativos capaz de atrair volumes crescentes de capital institucional em escala global.



Sobre a Future Climate: A Future Climate é uma plataforma de ativos ambientais e soluções climáticas com atuação em toda a cadeia de valor do mercado de carbono e da economia de baixo carbono. A companhia desenvolve, estrutura e comercializa projetos de conservação florestal, restauração ecológica, energias renováveis e outras soluções ambientais de alta integridade, conectando desenvolvedores de projetos, investidores institucionais e compradores corporativos em toda a América Latina.