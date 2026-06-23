A recente decisão do governo dos Estados Unidos de limitar o acesso a modelos avançados de inteligência artificial, como o Fable 5 e Mythos 5, por critérios geográficos trouxe à tona um debate crítico para o ecossistema de tecnologia no Brasil: a soberania digital.

Para Rodrigo Morelli, executivo especialista em IA da [N]numbers, primeira deep tech brasileira focada em infraestrutura e IA, o episódio é um sinal que valida a necessidade de alternativas nacionais. "Se uma tecnologia de inteligência artificial pode ser bloqueada por decreto, o mesmo risco paira sobre a infraestrutura de dados das empresas brasileiras hospedadas em nuvens estrangeiras", afirma Morelli.

O Risco da Dependência Tecnológica

Segundo o executivo, a dependência excessiva de provedores globais (hyperscalers) cria uma vulnerabilidade estratégica. "Muitas corporações operam sob a ilusão de que a nuvem é um território neutro. Este caso prova que a tecnologia de ponta é um ativo geopolítico. Sem uma stack nacional, as empresas brasileiras ficam à mercê de decisões externas que podem paralisar operações inteiras", explica.

A Alternativa Nacional

A [N]numbers vem liderando o movimento de soberania digital no Brasil através de seu ecossistema unificado, que inclui a One Cloud (nuvem pública nacional) e o Imaginne (agente de IA corporativo). Diferente dos modelos globais, a tecnologia da [N]numbers garante que os dados permaneçam sob jurisdição brasileira e em conformidade estrita com a LGPD, eliminando riscos de latência e, principalmente, de bloqueios internacionais.

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"O ROI da IA só é real se você tem o controle sobre ela. O mercado brasileiro precisa despertar para o fato de que soberania digital é, acima de tudo, uma questão de continuidade de negócios e proteção de capital intelectual", conclui Morelli.