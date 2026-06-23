Vó Alzira traz latas colecionáveis para o Dia das Avós
Fábrica de Bolo Vó Alzira celebra a data com edição especial de latas estampadas
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A Fábrica de Bolo Vó Alzira, rede com mais de 300 lojas no Brasil, lança a campanha nacional “Sabor de Vó” para o Dia das Avós. A ação acontece do dia 24 a 26 de julho e comemora uma das principais datas para a história da marca, inspirada nas receitas de Dona Alzira.
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A campanha apresenta três modelos de latas colecionáveis com ilustrações exclusivas, que podem acompanhar os bolos da rede ou ser adquiridas separadamente. Durante o período da ação, os consumidores que comprarem um bolo pequeno poderão optar por levá-lo acondicionado em uma das latas colecionáveis. As embalagens também estarão disponíveis para compra avulsa, por valor unitário.
A proposta busca unir o consumo do produto a uma experiência ligada à memória afetiva e às lembranças familiares, estimulando a coleção.
A tendência de colecionáveis no food service
A campanha foi inspirada no primeiro bolo preparado por Dona Alzira e acompanha um movimento observado no setor de alimentação, que vem incorporando itens colecionáveis e embalagens instagramáveis como forma de ampliar a experiência dos consumidores.
Segundo o portal Mundo do Marketing, a tendência dos colecionáveis no food service combina elementos de nostalgia, cultura pop e interação, transformando itens promocionais em objetos de desejo e fortalecendo o vínculo entre consumidores e marcas. Entre as estratégias mais utilizadas estão embalagens temáticas, colaborações especiais, design voltado para compartilhamento nas redes sociais e brindes com apelo emocional.
Nesse contexto, a Fábrica de Bolo Vó Alzira aposta em itens que remetem às lembranças afetivas e incentivam a identificação por parte dos consumidores.
Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrin) mostram que o mercado de colecionáveis tem sido impulsionado pelo público adulto, conhecido como “kidults”, e pela influência das redes sociais. A busca por nostalgia, arte e pertencimento a comunidades digitais está entre os fatores que contribuem para o crescimento do segmento.
Segundo o relatório Toy Collectibles Market, da Business Research Insights, o mercado global de colecionáveis deverá movimentar aproximadamente US$ 20,8 bilhões em 2026.
Storytelling: a nostalgia
O conceito criativo da campanha tem como base a memória afetiva associada às avós e aos momentos vividos em família. A proposta busca reforçar o bolo como elemento presente em ocasiões de convivência entre diferentes gerações.
As latas colecionáveis fazem referência a uma lembrança comum em muitos lares brasileiros: o hábito de guardar pequenos objetos em antigas latas de biscoitos. A escolha do formato procura resgatar esse imaginário e criar uma conexão emocional com os consumidores.
Além da campanha nas lojas, a iniciativa também será desdobrada nas redes sociais da marca, com conteúdo que retrata histórias e experiências de diferentes avós.
Cardápio: sabores da data
Para a campanha de 2026, a Fábrica de Bolo Vó Alzira destaca produtos de diferentes linhas do portfólio, entre elas:
- Linha Chocolates Especiais;
- Linha Tradicionais;
- Linha Mousse;
- Linha Diet.
Outros sabores e categorias da marca também estarão disponíveis durante o período da campanha.
A oferta das latas pode variar conforme a adesão de cada loja, sendo recomendada a consulta prévia à unidade de interesse.
Fidelidade e facilidade no PDV
Para incentivar as vendas, a rede promove o programa de fidelidade “Quero Mais Bolo”. Na primeira compra, o cliente já ingressa no nível Bronze, garantindo 5% de cashback para pedidos futuros.
Os novos cardápios e banners da campanha estarão disponíveis em todas as unidades, inclusive nas plataformas de delivery como iFood e 99 Food.
Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira
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A Fábrica de Bolo Vó Alzira é uma rede de franquias especializada em bolos caseiros, reconhecida por unir tradição, qualidade e padronização. Inspirada nas receitas de Dona Alzira, a marca oferece um portfólio variado de produtos e atua em diversas regiões do Brasil, com foco em expansão sustentável e inovação no varejo alimentar.
Website: https://www.instagram.com/fabricadebolovoalziraoficial/