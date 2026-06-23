Vó Alzira traz latas colecionáveis para o Dia das Avós

A Fábrica de Bolo Vó Alzira, rede com mais de 300 lojas no Brasil, lança a campanha nacional “Sabor de Vó” para o Dia das Avós. A ação acontece do dia 24 a 26 de julho e comemora uma das principais datas para a história da marca, inspirada nas receitas de Dona Alzira.

A campanha apresenta três modelos de latas colecionáveis com ilustrações exclusivas, que podem acompanhar os bolos da rede ou ser adquiridas separadamente. Durante o período da ação, os consumidores que comprarem um bolo pequeno poderão optar por levá-lo acondicionado em uma das latas colecionáveis. As embalagens também estarão disponíveis para compra avulsa, por valor unitário.

A proposta busca unir o consumo do produto a uma experiência ligada à memória afetiva e às lembranças familiares, estimulando a coleção.

A tendência de colecionáveis no food service

A campanha foi inspirada no primeiro bolo preparado por Dona Alzira e acompanha um movimento observado no setor de alimentação, que vem incorporando itens colecionáveis e embalagens instagramáveis como forma de ampliar a experiência dos consumidores.

Segundo o portal Mundo do Marketing, a tendência dos colecionáveis no food service combina elementos de nostalgia, cultura pop e interação, transformando itens promocionais em objetos de desejo e fortalecendo o vínculo entre consumidores e marcas. Entre as estratégias mais utilizadas estão embalagens temáticas, colaborações especiais, design voltado para compartilhamento nas redes sociais e brindes com apelo emocional.

Nesse contexto, a Fábrica de Bolo Vó Alzira aposta em itens que remetem às lembranças afetivas e incentivam a identificação por parte dos consumidores.

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrin) mostram que o mercado de colecionáveis tem sido impulsionado pelo público adulto, conhecido como “kidults”, e pela influência das redes sociais. A busca por nostalgia, arte e pertencimento a comunidades digitais está entre os fatores que contribuem para o crescimento do segmento.

Segundo o relatório Toy Collectibles Market, da Business Research Insights, o mercado global de colecionáveis deverá movimentar aproximadamente US$ 20,8 bilhões em 2026.

Storytelling: a nostalgia

O conceito criativo da campanha tem como base a memória afetiva associada às avós e aos momentos vividos em família. A proposta busca reforçar o bolo como elemento presente em ocasiões de convivência entre diferentes gerações.

As latas colecionáveis fazem referência a uma lembrança comum em muitos lares brasileiros: o hábito de guardar pequenos objetos em antigas latas de biscoitos. A escolha do formato procura resgatar esse imaginário e criar uma conexão emocional com os consumidores.

Além da campanha nas lojas, a iniciativa também será desdobrada nas redes sociais da marca, com conteúdo que retrata histórias e experiências de diferentes avós.

Cardápio: sabores da data

Para a campanha de 2026, a Fábrica de Bolo Vó Alzira destaca produtos de diferentes linhas do portfólio, entre elas:

Linha Chocolates Especiais;

Linha Tradicionais;

Linha Mousse;

Linha Diet.



Outros sabores e categorias da marca também estarão disponíveis durante o período da campanha.

A oferta das latas pode variar conforme a adesão de cada loja, sendo recomendada a consulta prévia à unidade de interesse.

Fidelidade e facilidade no PDV

Para incentivar as vendas, a rede promove o programa de fidelidade “Quero Mais Bolo”. Na primeira compra, o cliente já ingressa no nível Bronze, garantindo 5% de cashback para pedidos futuros.

Os novos cardápios e banners da campanha estarão disponíveis em todas as unidades, inclusive nas plataformas de delivery como iFood e 99 Food.

Sobre a Fábrica de Bolo Vó Alzira

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A Fábrica de Bolo Vó Alzira é uma rede de franquias especializada em bolos caseiros, reconhecida por unir tradição, qualidade e padronização. Inspirada nas receitas de Dona Alzira, a marca oferece um portfólio variado de produtos e atua em diversas regiões do Brasil, com foco em expansão sustentável e inovação no varejo alimentar.