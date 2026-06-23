The New Standard amplia atuação na comunicação corporativa

A The New Standard (TNS), agência de relações públicas e comunicação estratégica sediada em São Paulo, reforça seu posicionamento no mercado de comunicação corporativa voltado a marcas multinacionais na América Latina. Com operações em oito países — Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá e Peru —, a empresa estrutura estratégias que combinam relações públicas tradicionais e digitais, eventos, campanhas com influenciadores, ativações de marca, publicidade, gestão de redes sociais, comunicação de crise e iniciativas de ESG (sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança).

O movimento ocorre em um momento de expansão dos investimentos das empresas em comunicação na região. Levantamento And,All Trends 2026 aponta que, na América Latina, 34,7% das organizações pretendem aumentar os aportes na área em 2026, enquanto 53,8% planejam mantê-los. A tendência acompanha a valorização da reputação corporativa como ativo estratégico, à medida que a comunicação passa a influenciar liderança, tomada de decisão e relacionamento com públicos diversos.

No plano global, o setor de relações públicas segue em trajetória de crescimento. De acordo com o Relatório do Mercado de Relações Públicas 2025, a área deve alcançar US$ 112,98 bilhões em 2025, com taxa de expansão anual estimada em 6,1%. O avanço é atribuído à crescente complexidade do ambiente de mídia, à importância da gestão de reputação e à demanda por comunicação estruturada em situações sensíveis.

No Brasil, o segmento de agências de comunicação retomou a curva de crescimento após dois anos de estabilidade, com avanço de 6,69% em 2025 e faturamento bruto de R$ 5,72 bilhões, segundo o Anuário da Comunicação Corporativa. A TNS atua nesse cenário com foco em marcas internacionais que buscam entrar ou expandir sua presença na região, conectando leitura local de cada mercado a estratégias regionais. A proposta da agência é adaptar narrativas às especificidades culturais, de mídia e digitais de cada país, mantendo consistência de marca.

A companhia foi fundada e é liderada pelos sócios Christopher Suttenfield, diretor de desenvolvimento de negócios, e Thiago Carneiro, diretor de atendimento. O modelo de trabalho da agência parte do diagnóstico dos objetivos da marca, dos desafios de mercado e das oportunidades de crescimento, a partir do qual é estruturada uma estratégia de comunicação integrada alinhada às necessidades de negócio.

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Para mais informações, basta acessar: https://tnsagency.com/