Telecirurgia no SUS avança e expõe escassez de técnicos

O governo federal anunciou investimento de R$ 50 milhões para estruturar uma rede de telecirurgia robótica no Sistema Único de Saúde (SUS), conectando o Hospital de Amor em Barretos (SP) a Porto Velho (RO), com início das operações previsto para julho de 2026. O anúncio ocorre em um contexto em que o Brasil já acumula marcos concretos nessa área: em outubro de 2025, o país realizou a primeira telecirurgia robótica do mundo com internet de baixo custo, conectando João Pessoa (PB) a Curitiba (PR) em um procedimento que mobilizou 42 profissionais e 17 empresas. Em fevereiro de 2026, a FMUSP realizou as primeiras telecirurgias robóticas do SUS, com equipe presencial de ao menos 15 profissionais na sala cirúrgica para acompanhamento técnico contínuo dos braços robóticos.

A expansão ocorre em um mercado global em aceleração. O mercado de robótica cirúrgica atingiu US$ 12,49 bilhões em 2025 e projeta crescimento de 14,95% ao ano até 2035, quando deve alcançar US$ 50,29 bilhões, segundo a Precedence Research. O mesmo levantamento aponta que cerca de 59% dos hospitais relatam atrasos na implantação de robôs cirúrgicos por escassez de profissionais técnicos capacitados, dado que posiciona a lacuna de suporte especializado como barreira operacional, não apenas de custo ou infraestrutura.

Para Matheus Moreira Soares, especialista em suporte técnico intraoperatório e manutenção de equipamentos médico-cirúrgicos com atuação em hospitais públicos e privados, os requisitos técnicos da telecirurgia tornam o suporte intraoperatório especializado uma condição operacional insubstituível. O Hospital de Amor, referência do programa no SUS, já realizou quase 4 mil procedimentos robóticos e opera com exigências de rede de alta performance, estabilidade de conexão e segurança cibernética que ampliam a complexidade do ambiente técnico-cirúrgico. “Quando um sistema de videocirurgia falha no meio de um procedimento laparoscópico, o tempo de resposta técnica não é uma questão logística, é uma questão clínica. A diferença entre uma intervenção de dois minutos e uma de vinte pode determinar o desfecho da cirurgia”, afirma.

O gargalo de profissionais técnicos especializados não se restringe ao Brasil. O mercado americano de telecirurgia deve crescer de US$ 1,2 bilhão em 2025 para US$ 3,6 bilhões em 2031, e relatório da Mobility Foresights aponta a escassez de treinamento especializado e a curva de aprendizado técnico como os principais fatores que travam a adoção da telecirurgia nos Estados Unidos. Moreira Soares avalia que o problema é estrutural. “O investimento em robótica e videocirurgia não vem acompanhado automaticamente de estrutura técnica para sustentá-lo. Hospitais que adquirem sistemas de alta complexidade frequentemente subestimam o custo operacional de mantê-los disponíveis e seguros durante os procedimentos”, observa.

A escassez global de especialistas técnicos em robótica cirúrgica é identificada como principal barreira de expansão do setor por análise da Global Growth Insights publicada em junho de 2025, com o dado de 59% de hospitais com atrasos de implantação reforçando a dimensão do problema. Moreira Soares aponta que, em um volume de 192 mil videolaparoscopias anuais pelo SUS, falhas que afetem 1% dos procedimentos representam quase dois mil casos comprometidos. “Em um traçado de 192 mil videolaparoscopias por ano só pelo SUS, qualquer falha sistêmica de equipamento que afete 1% dos procedimentos representa quase duas mil intervenções comprometidas. O impacto não é estatístico, é clínico e financeiro", descreve.

Em resposta a esse cenário, o especialista desenvolveu o Protocolo SCIDP, Standardized Capture and Image Documentation Protocol, voltado à padronização operacional de sistemas de videocirurgia. O momento de mercado reforça a relevância da abordagem: a cirurgia robótica movimentou US$ 8,89 bilhões globalmente em 2025, crescimento de 13,4% sobre o ano anterior, com a telecirurgia projetada como próxima fronteira de expansão, segundo a plataforma médica Sermo. A aplicação do SCIDP resultou em redução estimada entre 30% e 45% nas falhas técnicas intraoperatórias e disponibilidade operacional acima de 95%. “O protocolo foi construído a partir da observação direta de falhas recorrentes em campo, não de manuais de fabricante. Parâmetros operacionais genéricos não respondem às variações de uso clínico real entre especialidades”, detalha.

Moreira Soares também estruturou a Intraoperative Clinical Support and Integrated Prevention Methodology (ICSIP). O valor financeiro do suporte técnico especializado é concreto: com aproximadamente 200 plataformas robóticas instaladas no Brasil e custo de R$ 7,5 a R$ 16 milhões por equipamento, além de R$ 10 a R$ 15 mil por procedimento em materiais e manutenção, qualquer falha técnica durante o uso representa passivo operacional e clínico direto, segundo o Saúde Business. “A manutenção corretiva resolve a falha depois que ela ocorre. O modelo ICSIP funciona antes: monitora continuamente, reconfigura em tempo real e elimina a necessidade de parar o procedimento para intervir no equipamento”, explica.

Com sete anos de atuação em suporte intraoperatório, com participação em 150 a 250 cirurgias por ano em ambientes de média e alta complexidade, o especialista desenhou o Manual Técnico de Boas Práticas e Operação Segura de Equipamentos Médico-Cirúrgicos, adotado em hospitais e clínicas para treinamento de equipes médicas, de enfermagem e de engenharia clínica. O material sistematiza protocolos de operação para diferentes marcas e configurações de equipamentos cirúrgicos, com foco em redução de erros e padronização de condutas em ambientes com alta rotatividade de equipe.

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Para Moreira Soares, a combinação entre expansão tecnológica acelerada e déficit de profissionais com formação técnica especializada em suporte intraoperatório tende a pressionar os indicadores de segurança e custo operacional das instituições hospitalares. “Expansão de cirurgia robótica sem formação técnica especializada em suporte intraoperatório é uma equação incompleta. O equipamento chega, mas o profissional que garante que ele funciona durante a cirurgia ainda é escasso, e esse gargalo tem custo direto em cancelamentos, riscos clínicos e retrabalho de manutenção”, conclui.