Equipotel abre credenciamento para a edição de 2026

A Equipotel abriu o credenciamento para sua edição de 2026 e anunciou a ampliação de 15% da área de exposição do evento, que será realizado entre os dias 15 e 18 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Segundo dados divulgados pelo Banco Central, os gastos de turistas internacionais no Brasil somaram US$ 4 bilhões no primeiro quadrimestre de 2026, resultado 8,1% superior ao registrado no mesmo período do ano anterior. O cenário acompanha a expansão de atividades relacionadas ao setor de hospitalidade.

De acordo com a organização, a edição de 2026 está com praticamente todos os espaços de exposição comercializados e deverá reunir cerca de 480 marcas, sendo aproximadamente 10% internacionais. A expectativa é receber mais de 22 mil visitantes ao longo dos quatro dias de evento.

A feira ocorrerá novamente em conjunto com a Expolux 2026. Segundo a organização, o acesso será integrado para visitantes credenciados nos dois eventos.

“A realização simultânea dos eventos permite aproximar profissionais de diferentes segmentos e ampliar oportunidades de relacionamento entre empresas e visitantes”, afirma Daniel Pereira, gerente da Equipotel.

Novas atrações

Entre as novidades previstas para a edição de 2026 está o Gente Hoteleira, iniciativa desenvolvida em parceria com o Portal Hotelier News. O espaço contará com conteúdos voltados a temas como gestão de pessoas, liderança, cultura organizacional, capacitação profissional e retenção de talentos no setor.

Outra estreia será o Fórum Brasileiro de Hotéis Independentes (FBHI), que reunirá profissionais e especialistas para discutir tendências, desafios e estratégias relacionadas à gestão de empreendimentos independentes.

O evento também contará com o TurisTalk, espaço em formato de videocast voltado a temas relacionados à arquitetura, decoração e design de interiores aplicados ao segmento de hospitalidade.

Além das novas atrações, a programação incluirá iniciativas já realizadas em edições anteriores, como Conotel, Quarto do Futuro, Rodada de Negócios, Escola de Hoteleiros, Arena Conexões, HSMAI Innovation, Food Solutions, Conecta Senac e Motel Experience.

Credenciamento

O credenciamento para profissionais do setor é gratuito e está disponível no site oficial da Equipotel.

Segundo a organização, o registro antecipado permite acesso prévio às informações da programação e auxilia no planejamento da participação no evento.

Serviço:

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Evento: Equipotel 2026

Data: 15 a 18 de setembro

Local: Expo Center Norte (São Paulo)

Credenciamento: gratuito (para profissionais do setor de hospitalidade)