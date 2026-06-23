Chegada de turistas internacionais no Brasil bate recorde

O Brasil registrou em 2026 o melhor mês de maio da série histórica em número de turistas internacionais no Brasil. Ao todo, 486.262 visitantes vindos do exterior desembarcaram no país durante o quinto mês do ano, resultado 5,4% superior ao registrado em maio de 2025.

Os dados são da Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal. No acumulado entre janeiro e maio, o país recebeu 4.819.685 viajantes internacionais, alcançando o segundo melhor desempenho da história para o período.



Crescimento dos turistas internacionais no Brasil

O balanço dos cinco primeiros meses do ano ficou apenas 1,4% abaixo do recorde histórico registrado em 2025, quando o Brasil contabilizou 4.887.229 entradas de estrangeiros.

O transporte aéreo foi o principal responsável pelo avanço. Entre janeiro e maio, 3.170.737 turistas internacionais chegaram ao país por via aérea, número que representa crescimento de 14,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.



Argentina lidera entre os principais mercados emissores

A Argentina permaneceu como principal país emissor de visitantes para o Brasil entre janeiro e maio, com cerca de 1,9 milhão de desembarques.

Na sequência aparecem:

Estados Unidos: mais de 338 mil turistas;

Paraguai: 284,4 mil visitantes;

França: 127,6 mil;

Alemanha: 112,1 mil.



Outros mercados também apresentaram resultados recordes no período. O Chile enviou 421,3 mil turistas, alta de 8,7%. O Canadá alcançou 59,1 mil chegadas, com crescimento de 13,6%, enquanto a Austrália somou 28,7 mil visitantes, aumento de 7,7%.

Já China e Colômbia registraram os maiores avanços percentuais, com altas de 43,1% e 32,1%, respectivamente.



São Paulo e Rio de Janeiro lideram chegadas de estrangeiros

Entre os estados brasileiros, São Paulo e Rio de Janeiro concentraram o maior número de turistas internacionais nos cinco primeiros meses de 2026.

São Paulo liderou o ranking nacional com 1,2 milhão de visitantes vindos do exterior, resultado 4,9% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Na segunda posição aparece o Rio de Janeiro, também com cerca de 1,2 milhão de desembarques internacionais e crescimento de 17,4%, reforçando a força dos dois principais portões de entrada do país para viajantes estrangeiros.



Santa Catarina ultrapassa 518 mil turistas internacionais

Santa Catarina manteve a terceira posição entre os estados brasileiros que mais receberam visitantes estrangeiros entre janeiro e maio de 2026. Ao todo, foram 518,6 mil turistas internacionais, número 1,4% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

De acordo com Luciano Boico, coordenador de articulações estratégicas da Embratur: “O desempenho consolida o turismo em Santa Catarina como um dos principais destaques do país e reflete a crescente procura de estrangeiros pelas atrações catarinenses”.



Nordeste tem os maiores avanços percentuais

Os maiores crescimentos proporcionais foram observados no Nordeste. O Rio Grande do Norte apresentou aumento de 151% nas chegadas de turistas internacionais, alcançando 34,8 mil visitantes. Pernambuco também teve forte expansão, com alta de 103,6% e 72,8 mil desembarques no acumulado dos cinco primeiros meses de 2026.

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Os números reforçam a expansão do turismo internacional em diferentes regiões brasileiras e evidenciam o processo de diversificação dos destinos procurados pelos viajantes estrangeiros.