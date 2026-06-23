Marca registrada ganha papel estratégico nas empresas

A marca registrada tem ganhado espaço nas discussões sobre crescimento empresarial à medida que companhias passam a tratar propriedade intelectual como parte da estratégia de proteção de ativos. No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) define marca como sinal distintivo que identifica e diferencia produtos e serviços, e informa que a exclusividade sobre esse sinal depende do registro no órgão.

Na prática, a discussão vai além do uso de um nome, logotipo ou identidade visual. Segundo o INPI, a marca registrada garante propriedade e uso exclusivo em todo o território nacional pelo prazo de dez anos, com possibilidade de prorrogação por períodos iguais e sucessivos. Para empresas em expansão, esse ponto se relaciona à segurança jurídica em novos mercados, canais de venda, parcerias comerciais e operações digitais. Mais informações sobre o processo podem ser consultadas na Registrou Marcas.

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO) também trata marcas como ativos empresariais capazes de apoiar crescimento, licenciamento, franquias, geração de receitas por royalties e até operações envolvendo financiamento. O entendimento reforça a visão de que a proteção marcária pode participar de decisões estratégicas em empresas que buscam consolidar reputação, diferenciação e valor de mercado.

Nesse contexto, a Registrou Marcas, empresa especializada em registro e proteção de marcas no INPI, avalia que a procura pelo tema tem deixado de estar concentrada apenas em demandas documentais. Com mais de seis anos de atuação, mais de 5 mil marcas atendidas e clientes em todos os estados brasileiros, a companhia observa que empreendedores têm associado o registro de marca a planejamento de crescimento, especialmente em negócios que vendem para outras empresas.

“A marca registrada precisa ser entendida como uma camada de proteção para reputação, expansão e valor empresarial”, afirma John Lima, CEO e cofundador da Registrou Marcas. Segundo ele, a ausência de proteção pode gerar insegurança em momentos como abertura de novas unidades, entrada em outros estados, criação de novos produtos, estruturação de franquias, venda de participação societária ou negociação com investidores.

A análise prévia de viabilidade, o enquadramento correto de classes e o acompanhamento do processo administrativo no INPI estão entre os pontos que ajudam a reduzir riscos antes e depois do pedido. Para empresas B2B, esse cuidado ganha relevância porque contratos, canais de distribuição, presença digital e materiais comerciais normalmente dependem de uma identidade reconhecida e juridicamente organizada. Informações sobre as etapas do processo estão disponíveis na Registrou Marcas.

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O debate sobre ativos intangíveis aproxima o registro de marca das áreas de gestão, marketing, jurídico e expansão comercial. Nesse cenário, a marca registrada deixa de ser vista apenas como etapa burocrática e passa a integrar uma camada de governança empresarial, conectada à proteção da reputação e à preparação de negócios para novos ciclos de crescimento.