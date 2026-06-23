Zona leste de SP ganha viveiro ambiental

A Zona Leste de São Paulo ganhou neste sábado um novo espaço dedicado à recuperação ambiental, à educação e ao fortalecimento comunitário. O Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental (INE), em parceria com a Petrobras e a Transpetro, inaugurou o Viveiro Educador Muda São Rafael, iniciativa que passa a atuar como um polo de regeneração ambiental voltado à produção de mudas nativas, formação de moradores e desenvolvimento de ações socioambientais no território.

O Viveiro Comunitário Muda São Rafael nasceu da mobilização do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra Leste 1 (MovLest 1), unindo a luta por moradia digna ao cuidado com o meio ambiente. Com o projeto Florestas Produtivas na Bacia do Tamanduateí, em parceria com a Petrobras através do Programa Petrobras Socioambiental, o Viveiro implantado no Parque São Rafael, em faixas de duto da Petrobras administradas pela Transpetro marca uma nova etapa de expansão das ações desenvolvidas pelo Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental na Região Metropolitana de São Paulo.

"O Viveiro Educador São Rafael integra educação ambiental, soluções baseadas na natureza e participação comunitária para fortalecer a resiliência climática da Bacia do Tamanduateí. O apoio da Petrobras, por meio do Programa Socioambiental, reforça este trabalho e a atuação conjunta entre poder público, terceiro setor, empresas e comunidades na transformação de áreas urbanas em espaços mais sustentáveis e preparados para o futuro", pontua Márcia Cristina Andrade, gerente geral da Refinaria de Capuava (Recap).

O espaço, desenvolvido em parceria com a comunidade e as associações locais, contribuirá para a recuperação de áreas ociosas, ampliação da cobertura vegetal, promoção da educação ambiental e fortalecimento do vínculo da população com o território.

"Temos ampliado nossa atuação junto às comunidades nas regiões onde operamos. Esta entrega simboliza o compromisso da Transpetro em contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que convivem com nossas atividades. Só em 2025, a Transpetro investiu mais de R$ 16 milhões em iniciativas que impactaram diretamente cerca de 242 mil pessoas em todo o país", afirma a gerente geral de Responsabilidade Social da Transpetro, Nadynni Soeiro.

O viveiro educador também servirá como ambiente para cursos, oficinas, atividades educativas com escolas, distribuição de mudas e mobilização comunitária, ampliando as oportunidades de formação e participação dos moradores em ações voltadas à sustentabilidade e ao cuidado com o meio ambiente.

“O Instituto Nova Era trabalha regenerando territórios em todo o país, levando educação e agroflorestas para comunidades urbanas e rurais. Com o projeto Florestas Produtivas e o viveiro educador estamos atuando de forma ativa na Zona Leste de São Paulo e em Santo André. Precisamos de novas paisagens nas cidades, de pensar em soluções de resiliência climática e ocupação dos espaços ociosos com projetos como esse. Agradecemos à Petrobras e à Transpetro por acreditarem no nosso trabalho e caminharem conosco unindo regeneração ambiental, desenvolvimento local e novas formas de pensar as áreas verdes urbanas”, afirma Viviane Mendonça, gestora executiva do Instituto e coordenadora do projeto.



Com a parceria da Petrobras, o projeto irá regenerar 6 hectares de áreas urbanas, transformando terrenos em locais de produção de mudas, alimentos, conhecimento e vida.

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"É muito gratificante perceber o avanço do Projeto Florestas Produtivas da Bacia do Tamanduateí, que é o nosso parceiro por meio do Programa Petrobras Socioambiental. Percebemos esse viveiro educador, o apoio ao fortalecimento da comunidade voltado para a produção de alimentos saudáveis, contribuindo com a regeneração ecológica, bem como a promoção de ações sociais e culturais focadas em inclusão, educação ambiental e protagonismo da comunidade. Nesta ação promovemos a união de saberes (técnicos, pedagógicos e saberes populares), de maneira dialógica, participativa e integradora, criando vínculos e benefícios mútuos", destaca Gregorio da Cruz Araújo Maciel, gerente de Projetos Ambientais da Responsabilidade Social Petrobras.