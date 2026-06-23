Executivo brasileiro expande pagamentos com stablecoins

O crescimento das relações comerciais entre a América Latina e a Ásia tem impulsionado a busca por soluções de pagamento internacional mais rápidas e eficientes. Nesse cenário, o executivo brasileiro Vitor Aguiar atua como Chief Revenue Officer (CRO) da Reap no Brasil, empresa de infraestrutura financeira fundada na Ásia, com operações voltadas para pagamentos internacionais entre empresas.

A atuação do executivo está concentrada na ampliação dos pagamentos cross-border B2B, com foco na conexão entre empresas latino-americanas e fornecedores asiáticos. A Ásia concentra uma parcela significativa das operações da empresa e tem registrado crescimento na adoção de soluções financeiras baseadas em ativos digitais.

Com quase dez anos de experiência no setor financeiro, incluindo passagens pelo BTG Pactual e a cofundação da fintech Atisbank, Vitor Aguiar trabalha no desenvolvimento de operações voltadas ao fluxo de pagamentos internacionais entre empresas, especialmente no corredor comercial Brasil–Ásia.

"O corredor Brasil–Ásia ainda opera com uma ineficiência muito grande. Empresas que importam da China, do Japão ou do Sudeste Asiático lidam com liquidações que levam vários dias, custos de FX elevados e intermediários que consomem muita margem. Stablecoins mudam esse equilíbrio de forma estrutural: permitem que o mesmo pagamento seja liquidado em minutos ou até segundos, com rastreabilidade total e custo marginal muito menor", afirmou Vitor Aguiar.

Dados recentes apontam o avanço desse mercado. Segundo relatório da McKinsey em parceria com a Artemis Analytics, publicado em fevereiro de 2026, o volume real de pagamentos B2B realizados com stablecoins alcançou US$ 226 bilhões em 2025, representando crescimento de 733% em relação ao ano anterior.

O estudo indica ainda que a Ásia concentra aproximadamente 60% do volume global de pagamentos com stablecoins, somando cerca de US$ 245 bilhões. O crescimento é impulsionado principalmente por operações originadas em centros financeiros como Singapura, Hong Kong e Japão.

Outro indicador citado no relatório é o desempenho do sistema interbancário chinês de pagamentos internacionais (CIPS), que registrou crescimento de 43% no volume anual de transações em 2024, atingindo o equivalente a US$ 24,45 trilhões.

O mercado global de pagamentos internacionais entre empresas também apresenta perspectivas de expansão. Segundo dados da Convera, o segmento de pagamentos cross-border B2B deve crescer de US$ 31,6 trilhões em 2024 para US$ 50 trilhões até 2032.

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Na América Latina, que respondeu por aproximadamente 7% do mercado global de pagamentos internacionais em 2024, países como Brasil, México e Colômbia aparecem entre os principais mercados na adoção de soluções digitais voltadas para transações internacionais.