Com a taxa Selic em 14,25% ao ano, conforme divulga o Banco Central em junho de 2026, investidores pessoa física recorrem a calculadoras gratuitas na internet para estimar o rendimento líquido de CDB, LCI e LCA. O IPCA acumulado em 12 meses registra 4,72%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ), o que aumenta a demanda por simulações que considerem impostos, indexadores e prazos distintos de resgate.

Entre as opções mais acessadas no país estão a Calculadora de Taxas, o portal Money Hoje e o site Renda Fixa Calculadoras. A primeira permite comparar CDB pós-fixado e pré-fixado com LCI, LCA, poupança e Tesouro em uma única tela, atualizando o CDI a partir de séries do Banco Central e exibindo o rendimento líquido com Imposto de Renda regressivo. O Money Hoje oferece simulações por tipo de título, com destaque para a tabela regressiva — de 22,5% em aplicações de até seis meses a 15% acima de dois anos — e tabelas comparativas entre CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic e poupança. Já o Renda Fixa Calculadoras reúne simuladores separados para CDB, LCI, LCA, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, todos gratuitos e sem cadastro, voltados a quem quer testar combinações de valor, prazo e percentual do CDI em poucos cliques.

Na prática, essas ferramentas costumam partir do CDI, da Selic Meta ou do IPCA vigentes e projetar juros compostos, assumindo taxas constantes ao longo de todo o prazo informado. O método atende quem recebeu uma oferta pontual — por exemplo, um CDB a 110% do CDI ou uma LCI isenta com carência de noventa dias — e quer uma resposta rápida sobre quanto o dinheiro rende ao final do período. Contudo, deixa lacunas quando o investidor precisa enxergar como variações futuras de juros e inflação, previstas pelo mercado financeiro, alteram o valor no vencimento. De acordo com material de educação financeira da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ), a limitação não invalida o uso cotidiano das calculadoras, mas reforça a distinção entre estimativa imediata com taxa de hoje e planejamento com cenário prospectivo de médio prazo.

Nesse cenário, ganha relevância o uso de projeções macroeconômicas de mercado. A calculadora de renda fixa da Meelion integra expectativas do Boletim Focus do Banco Central e dados atualizados da B3, como o CDI, para simular o valor final de aplicações atreladas ao CDI, ao IPCA ou a taxas pré-fixadas por até quatro anos, com capitalização diária em 252 dias úteis. Complementarmente, a página Quanto Rende responde a outra pergunta frequente: quanto um valor aplicado passa a render por mês ou por ano em diferentes indexadores e instituições financeiras como XP, Itaú, PicPay, Mercado Pago e outras, útil para quem quer construir uma reserva de emergência com opções que muitas vezes rendem acima do CDI.





Após simular um cenário prospectivo, o investidor pode confrontar o resultado com ofertas disponíveis no mercado. O hub de



Para metas de longo prazo, a ferramenta Dan Printes, founder da Meelion, explica que a plataforma renova as projeções financeiras com frequência porque o investidor costuma chegar com dúvidas concretas: quanto sobra depois do Imposto de Renda, se a oferta supera a inflação projetada e qual alternativa rende mais no mesmo prazo. Segundo ele, assumir taxas constantes ao longo de todo o período deixa lacunas em um ambiente de juros sempre em transição.Após simular um cenário prospectivo, o investidor pode confrontar o resultado com ofertas disponíveis no mercado. O hub de investimentos em renda fixa da Meelion reúne filtros por tipo de título, emissor e rentabilidade líquida, facilitando a comparação sem substituir a consulta a prospectos das instituições.Para metas de longo prazo, a ferramenta Viver de Renda da mesma plataforma estima patrimônio necessário e aportes recorrentes com base no mesmo motor de projeção usado na simulação principal.

“Percebi que as calculadoras que só repetem o CDI de hoje não respondem corretamente às perguntas dos investidores sobre quanto sobra no vencimento, já que juros e inflação mudam ao longo do caminho”, afirma Dan Printes, fundador da Meelion. “Por isso usamos as projeções do Boletim Focus e os dados da curva de juros da B3 em toda a nossa suíte — da calculadora principal ao Quanto Rende e ao Viver de Renda — sempre pensando nas dores concretas de quem compara CDB, LCI e LCA e quer entender o rendimento líquido de verdade”, completa.