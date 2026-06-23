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Relacionamentos fortalecem propósito e realização

Estudos indicam que a qualidade das relações interpessoais está associada ao bem-estar, à colaboração e ao desenvolvimento profissional, influenciando a construção de resultados individuais e coletivos.

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DINO
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Repórter
23/06/2026 13:26

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Relacionamentos fortalecem propósito e realização
Relacionamentos fortalecem propósito e realização crédito: DINO

A qualidade dos relacionamentos tem sido associada ao bem-estar, ao desenvolvimento pessoal e ao desempenho profissional em diferentes estudos sobre comportamento humano. Pesquisas acadêmicas indicam que vínculos interpessoais consistentes podem influenciar a colaboração, a resiliência e a construção de resultados em diferentes contextos sociais e organizacionais.

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A importância das relações humanas é tema recorrente em pesquisas acadêmicas. A Harvard Study of Adult Development, considerada uma das mais longas pesquisas sobre desenvolvimento humano, aponta que a qualidade dos relacionamentos está entre os fatores mais associados ao bem-estar e à satisfação ao longo da vida.

Além das evidências científicas, o tema também é discutido em diferentes áreas do conhecimento. O filósofo Aristóteles descreveu o ser humano como um ser social, enquanto estudos contemporâneos da neurociência investigam como a interação social influencia aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais.

De acordo com Marcio Zeppelini, especialista em vendas e comportamento organizacional, os relacionamentos exercem papel relevante na construção de trajetórias pessoais e profissionais. “A troca de experiências, o apoio mútuo e a convivência com diferentes perspectivas podem contribuir para o desenvolvimento de competências e para a realização de objetivos”, afirma.

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Segundo Zeppelini, ambientes que favorecem a colaboração tendem a ampliar oportunidades de aprendizado e compartilhamento de conhecimento. “As conexões entre pessoas possibilitam que ideias sejam desenvolvidas coletivamente e que desafios sejam enfrentados de forma mais estruturada”, destaca.



Website: http://www.zeppa.com.br

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