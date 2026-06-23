Família e escola ganham novos papéis na Era Digital

Durante muito tempo, a escola foi vista como a principal responsável pelo aprendizado dos filhos. Mas o questionamento sobre o que realmente faz um aluno se interessar por aprender depois que o sinal toca vem ganhando cada vez mais espaço entre educadores. Em um cenário em que as instituições de ensino passam a assumir múltiplas funções, que vão da formação acadêmica ao desenvolvimento emocional e social dos estudantes, a parceria entre família e escola deixa de ser complementar e passa a ser decisiva.

Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), indicam que estudantes que mantêm diálogos frequentes com seus responsáveis sobre a vida escolar e a aprendizagem tendem a apresentar maior motivação para aprender, melhores estratégias de estudo e desempenho acadêmico mais consistente, mesmo quando consideradas diferenças socioeconômicas.

Para Christine Lourenço, diretora pedagógica do Grupo Salta Educação, é dentro de casa que nascem os primeiros estímulos que moldam a relação da criança e do adolescente com o aprendizado. “A família continua sendo o principal espaço de construção de hábitos, valores e da forma como o estudante enxerga o conhecimento”, afirma.

Todavia, o avanço tecnológico alterou profundamente a dinâmica de convivência. O acesso instantâneo a plataformas digitais que exibem notas, frequências e o desempenho dos alunos em tempo real trouxe avanços no monitoramento, mas também gerou um efeito colateral: a expectativa de uma supervisão constante e de respostas imediatas por parte da escola.

A especialista do Salta alerta que o monitoramento excessivo pode se tornar um obstáculo para o amadurecimento, impedindo que as crianças desenvolvam a autorregulação e o senso de responsabilidade sobre a própria trajetória acadêmica. “O processo de aprendizagem pressupõe o erro, o ajuste de rota e a evolução sem a necessidade de uma intervenção adulta instantânea em cada etapa. A ausência desse espaço de privacidade pedagógica corre o risco de consolidar uma geração mais ansiosa, dependente e com menor capacidade resolutiva”, completa Christine.

Pesquisas na área de psicologia do desenvolvimento corroboram esse diagnóstico. Estudos publicados na revista Development and Psychopathology, da Cambridge University Press, indicam que a hipervigilância parental e o controle excessivo estão clinicamente associados ao aumento de sintomas de ansiedade e depressão em jovens, além de reduzirem os sentimentos de autossuficiência e competência, uma vez que privam os estudantes de gerenciar pequenas frustrações e conflitos interpessoais de forma autônoma.

Paralelamente, a intensa carga de trabalho no ambiente corporativo e a hiperconectividade dos próprios adultos têm reduzido o tempo de qualidade em família. As rotinas exaustivas e limites não tão claros, pressionados por uma cultura de busca por “felicidade constante”, muitas vezes alimentada pelas redes sociais, revelam um comportamento que se manifesta principalmente na baixa tolerância à frustração e na dificuldade de aceitar regras ou sustentar esforços prolongados.

Christine, do Grupo Salta, ressalta, no entanto, que os estudantes com maior evolução acadêmica são aqueles que contam com adultos que sustentam combinados claros e valorizam a educação no dia a dia, e não necessariamente pais que dominam os conteúdos escolares específicos. “O erro comum de acreditar que é preciso estudar junto e “ficar em cima” a todo momento pode, inclusive, gerar estresse e, por consequência, resultados ruins. O ideal é que o estudante realize suas tarefas de forma independente ao chegar do colégio e utilize o período da noite para momentos de conexão e revisões pontuais com a família”, reforça.

O alinhamento estratégico e a clareza de papéis são fundamentais

Quando escola e família atuam de forma coordenada, os resultados no comportamento, no engajamento e na resiliência emocional dos alunos surgem rapidamente, reduzindo a ansiedade e as tentativas de manipulação de fronteiras. A aproximação eficaz deve considerar a realidade concreta das famílias, adotando canais flexíveis de comunicação. Práticas transparentes, como a organização coerente de comunicados virtuais, o envio de relatórios de progressão, entre outras ações, são caminhos consistentes para fortalecer a confiança mútua.

Por fim, a especialista frisa que a saúde mental e o preparo emocional para o futuro demandam resiliência e coerência entre os discursos de casa e da escola. Em um mundo crescentemente digitalizado e mediado por telas, o papel insubstituível da escola reside justamente na formação do indivíduo por meio da convivência com o coletivo.

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“O verdadeiro diferencial do ambiente escolar moderno reside na riqueza da vivência coletiva”, explica a especialista do Grupo Salta. “Mais do que um local de entrega de conteúdos, que hoje são amplamente acessíveis por meios digitais, a escola opera como um ecossistema social essencial. É ali que o estudante aprende a negociar regras comuns, a acolher a diversidade e a construir o pensamento crítico em comunidade, complementando de forma saudável a formação emocional iniciada no ambiente familiar”, finaliza.