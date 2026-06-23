Fundos de pensão fazem ofensiva contra endividamento

O número de brasileiros endividados cresce sem parar. Já são 81,7 milhões de pessoas nessa situação, o que significa um crescimento de 28,1% em 10 anos, de acordo com levantamento da Serasa. Além disso, o valor total das dívidas disparou 176% no período, e a reincidência também assusta: 42% dos endividados este ano já estavam nessa condição em 2016. O estudo também mostra que 60% da população economicamente ativa (ou 87 milhões de pessoas) pretende depender da previdência pública no futuro.

Diante desses dados, os fundos de pensão decidiram ampliar suas ações para aumentar a conscientização da importância da administração do dinheiro e da necessidade de se preparar para a aposentadoria.

Nesse sentido, a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) e a Universidade Corporativa da Previdência Complementar (UniAbrapp) tomaram duas iniciativas: lançaram o Prêmio Marisele, que vai reconhecer ações criativas de toda a sociedade que visem ampliar a conscientização para a importância da previdência; e aumentaram a atuação das entidades nas escolas dentro do programa “Poupadores do Futuro”, em colaboração com o Ministério da Previdência Social, que transmite informações sobre administração de recursos a alunos de escolas públicas, particulares e universidades.



Segundo Jarbas de Biagi, diretor-presidente da UniAbrapp, o Prêmio Marisele busca reconhecer ações de toda a sociedade que incentivem a cultura previdenciária. “Serão premiadas iniciativas nesse sentido, incluindo vários segmentos da população. Vamos fortalecer muito o debate sobre previdência entre os jovens, por exemplo, e para pessoas que ainda não são tão próximas do nosso segmento”.

Além de destacar ações de educação financeira e previdenciária, a premiação tem o objetivo de mobilizar pessoas comprometidas com a construção de um futuro mais previdente. Também busca reunir um banco de casos para consulta das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC (como também são conhecidos os fundos de pensão) e, dessa forma, democratizar o conhecimento.



“A UniAbrapp está buscando romper limites e chegar de forma mais ampla à sociedade. Vamos divulgar o assunto nas escolas e na mídia, de forma que possamos alcançar o maior número possível de pessoas”.

As inscrições estão divididas em três categorias: institucional, pessoas físicas e jovens. Podem participar projetos realizados entre 2025 e 2026, sendo permitido o envio de um caso por participante. Também são elegíveis iniciativas desenvolvidas no programa Poupadores do Futuro.

Em relação ao programa “Poupadores do Futuro”, foram mobilizados mais de 60 fundos de pensão, que realizaram em maio atividades educativas em escolas públicas e privadas de diferentes regiões do país.

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A proposta foi aproximar crianças, adolescentes e jovens de temas ligados ao consumo consciente, organização financeira, planejamento de longo prazo e cultura previdenciária. Este ano, o programa alcançou 30 mil estudantes, ou seja, seis vezes mais do que em 2025.