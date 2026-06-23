Médica defende constância para longevidade

Em um cenário marcado por dietas extremas, treinos intensos e soluções imediatistas, a ideia de constância pode parecer simples demais. No entanto, segundo a médica integrativa Dra. Anamelia Guerra (CRM: 105749 SP), é justamente essa simplicidade que sustenta a saúde e a longevidade no longo prazo.

“A biologia humana responde à repetição. O corpo aprende por constância, não por picos de intensidade”, afirma a especialista. Ela explica que processos como regeneração celular, síntese proteica e equilíbrio inflamatório dependem de estímulos contínuos e moderados. “O metabolismo se adapta ao que é repetido. Mudanças abruptas podem gerar resultado inicial, mas é a prática consistente que promove estabilidade.”

A médica observa que muitos pacientes chegam ao consultório após tentativas frustradas de soluções rápidas. “A cultura do imediatismo cria frustração. Saúde não é evento, é processo”, pontua. Constância, segundo ela, significa criar um sistema de cuidado possível de ser mantido. Sono regular, nutrição adequada, exposição equilibrada à luz natural e pausas ao longo do dia são exemplos de práticas sustentáveis. “Quando o cuidado se torna parte da rotina, ele deixa de depender de motivação e passa a ser estrutura.”

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Para a médica, repensar a relação com o tempo é essencial, uma vez que o corpo precisa de permanência para florescer. Essa filosofia de cuidado contínuo e preventivo servirá como pilar para o posicionamento da AERUM que a especialista se prepara para lançar no mercado nos próximos meses.