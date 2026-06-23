A Lenovo é reconhecida no Gartner® Supply Chain Top 25 para 2026

A Lenovo foi mais uma vez classificada no Gartner® Supply Chain Top 25 para 2026, alcançando sua melhor posição de sempre, o sétimo lugar global. O Gartner Supply Chain Top 25 é um renomado ranking anual das melhores cadeias de suprimentos do mundo. Em sua 22ª edição, o Gartner Supply Chain Top 25 identifica, celebra e destaca a excelência na gestão da cadeia de suprimentos. As equipes de cadeia de suprimentos utilizam o Gartner Supply Chain Top 25 para comparar o desempenho, transformar as operações e liderar o futuro. A Lenovo ficou em oitavo lugar em 2025, décimo em 2024 e oitavo em 2023.

A IA fortalece a resiliência da cadeia de suprimentos

As cadeias de suprimentos globais enfrentaram interrupções sem precedentes nos últimos 12 meses, impulsionadas por tarifas, escassez de componentes e tensões geopolíticas. O ponto forte da Lenovo em meio a essas circunstâncias desafiadoras foi sua capacidade de aproveitar a infraestrutura de IA por trás de sua cadeia de suprimentos global, aprimorando a resiliência, a adaptabilidade e a execução com rapidez e em grande escala.

Ao longo do último ano, a Lenovo evoluiu seu "sistema nervoso digital" de Inteligência da Cadeia de Suprimentos para desenvolver o iChain, um sistema de orquestração de aprendizado contínuo que coordena milhares de fornecedores e mais de 30 fábricas em todo o mundo. O iChain está gerando resultados tangíveis para as operações da cadeia de suprimentos da Lenovo, incluindo tomada de decisão 60% mais rápida, resposta a interrupções quase em tempo real e 90% de automação das simulações de rede, reduzindo a análise manual de duas a três semanas para duas a três horas.

A Lenovo mantém seu compromisso com a sustentabilidade e continua focada em preparar suas operações para o futuro, tornando a cadeia de suprimentos mais resiliente e inteligente.

“Na Lenovo, sempre consideramos nossa Cadeia de Suprimentos Global um pilar fundamental da nossa excelência operacional”, disse Che Min Tu, vice-presidente sênior e diretor de Operações do Grupo Lenovo. “Nos últimos 12 meses, a capacidade de responder rapidamente a interrupções tornou-se essencial para todos os negócios. Ao integrar totalmente a IA em nossas operações, conseguimos atender às necessidades de nossos clientes com mais rapidez e responder a situações complexas. Não apenas resistimos às interrupções, como nos fortalecemos com elas. É essa abordagem que ajudou a Lenovo a navegar pelas mudanças nas condições de mercado, manter uma vantagem competitiva e alcançar o melhor ano da história da empresa.”

Resiliência Gera Resultados Mensuráveis ??para os Negócios

Essa resiliência se traduz em desempenho comercial. A Lenovo manteve sua posição de liderança no mercado global de PCs, com a diferença para o segundo colocado atingindo seu maior nível em 15 anos.

Ao mesmo tempo, a integração da cadeia de suprimentos do Grupo de Soluções de Infraestrutura à rede global mais ampla ajudou a acelerar o crescimento dos negócios de infraestrutura da Lenovo, sustentando lucros operacionais e margens recordes.

À medida que as cadeias de suprimentos globais se tornam cada vez mais complexas, o modelo da Lenovo está evoluindo para além do negócio de PCs de alto volume, onde um único dispositivo pode incluir uma média de 2.500 componentes, para atender à demanda crescente por infraestrutura de IA, soluções corporativas e cargas de trabalho de última geração. Isso posiciona a Lenovo para manter a liderança no cenário global de cadeias de suprimentos, ampliando a fabricação de servidores de IA, expandindo a capacidade de servidores com refrigeração líquida e fortalecendo sua rede de fabricação global-local.

Estratégia Global de Cadeia de Suprimentos Antifrágil da Lenovo

Atualmente, a cadeia de suprimentos da Lenovo abrange mais de 30 unidades fabris em 10 mercados na Ásia-Pacífico, China, Europa, Oriente Médio e África, América do Norte e América do Sul. No ano passado, a Lenovo iniciou a construção de uma nova base fabril em Riad, no Reino da Arábia Saudita. Quando estiver em operação, a moderna fábrica produzirá PCs, smartphones e servidores para o mercado do Oriente Médio e da África, e incluirá um centro de pesquisa e desenvolvimento, programas de capacitação de talentos e um centro de experiência do cliente. A Lenovo está comprometida em apoiar a criação de milhares de empregos locais, possibilitar a transferência de conhecimento e impulsionar a criação de valor econômico a longo prazo na Arábia Saudita.

Além disso, a unidade fabril da Lenovo em Monterrey, no México, foi recentemente reconhecida como uma das 12 novas integrantes da Rede Global de Faróis (Global Lighthouse Network) do Fórum Econômico Mundial, uma comunidade de 201 fabricantes líderes reconhecidos por aplicar tecnologias avançadas em larga escala. Este é o segundo centro da Lenovo a receber este reconhecimento, seguindo o centro da empresa em Hefei, na China, que foi reconhecido em janeiro de 2023.

Em setembro de 2025, a Lenovo anunciou um grande investimento e expansão de empregos em seu complexo de fabricação e distribuição nos EUA, em Whitsett, Carolina do Norte. O complexo, composto por três edifícios, abrange mais de 74.000 metros quadrados e emprega aproximadamente 1.100 pessoas. O local oferece suporte à fabricação de servidores, integração de racks e atendimento de pedidos para clientes em todos os Estados Unidos.

Como as empresas são classificadas no ranking Gartner Supply Chain Top 25?

O ranking Top 25 da cadeia de suprimentos é baseado em uma ponderação igualitária de métricas de negócios e opinião da comunidade.

As métricas de negócios incluem métricas financeiras e ambientais, sociais e de governança (ESG). As métricas financeiras são baseadas em uma combinação de retorno ponderado de três anos sobre ativos físicos (ROPA), variação do ROPA e crescimento da receita, além do giro de estoque ao longo do ano. Os dados ESG são derivados de fontes confiáveis ??de terceiros nas áreas de compromisso, transparência e desempenho em cada área de ESG.

A opinião da comunidade é baseada no feedback de votantes da comunidade e especialistas da Gartner. Os votantes escolhem suas 25 principais cadeias de suprimentos. Eles baseiam suas decisões na maturidade e liderança percebidas em toda a cadeia de suprimentos, especificamente nas cadeias de suprimentos que são gerenciadas como ativos estratégicos para gerar resultados comerciais e sociais por meio de parcerias além de suas próprias organizações e que prosperam em meio à incerteza.

Leia o relatório completo do Gartner Supply Chain Top 25 para 2026 aqui.

Comunicado de Imprensa da Gartner:Gartner anuncia o ranking de 2026 das 25 principais cadeias de suprimentos globais

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Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global em tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 196º lugar no ranking Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada por sua visão de “Tecnologia mais inteligente para todos”, a Lenovo está executando uma estratégia de IA híbrida que abrange IA pessoal – uma IA pessoal para múltiplos dispositivos; e IA empresarial – ajudando os clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é concretizada por meio do compromisso do Grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio completo de IA, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença global em mais de 20 locais de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos global que inclui mais de 30 fábricas em 10 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional. A Lenovo está cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa newsroom.

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Stuart Gill

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