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Cartão de TODOS facilita troca de figurinhas da Copa via app

Nova função dentro do aplicativo da marca permite que usuários encontrem pessoas com figurinhas repetidas, façam “match” para trocar e até combinem encontros para completar o álbum

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Repórter
23/06/2026 11:51

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Cartão de TODOS facilita troca de figurinhas da Copa via app
Cartão de TODOS facilita troca de figurinhas da Copa via app crédito: DINO

Conseguir atingir a meta de completar o álbum da Copa ficou mais fácil e potencialmente mais barato. O Cartão de TODOS, empresa de cartão de descontos, lançou uma funcionalidade gratuita dentro de seu aplicativo que conecta colecionadores interessados em trocar figurinhas, ajudando usuários a encontrar pessoas com cromos compatíveis para negociação.

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Com a ampliação do torneio para 48 seleções e a criação do maior álbum da história da competição, a edição de 2026 reúne 980 figurinhas distribuídas em 112 páginas. Para efeito de comparação, a coleção de 2022 contava com 670 cromos.

Simulações matemáticas apontam que completar o álbum apenas comprando pacotes de figurinhas, sem realizar nenhuma troca, pode custar mais de R$ 7 mil devido à alta probabilidade de repetição das cromos ao longo da coleção. Cálculos do matemático Gilcione Nonato, divulgados pelo InvestNews, mostram que trocar figurinhas com apenas uma pessoa reduz o custo médio estimado de R$ 7.362,90 para R$ 4.638,90. Em grupos maiores, com dez participantes realizando trocas, o gasto médio cai para cerca de R$ 2.459,90.

Para facilitar esse processo, o Cartão de TODOS desenvolveu a ferramenta integrada ao seu aplicativo, que funciona como uma espécie de “match de figurinhas”, aproximando usuários que possuem cromos repetidos e precisam exatamente daqueles que o outro tem disponível.

“Nós sempre olhamos para o bem-estar e a experiência das famílias, e a Copa é o momento perfeito para estreitarmos ainda mais esses laços. Essa nova funcionalidade nasceu para integrar nosso público ao clima do maior evento do país, usando a nossa capilaridade física e tecnológica a favor das pessoas. A troca de figurinhas é, historicamente, a forma mais viável e econômica de preencher o álbum, e nós ampliamos as possibilidades para que esse processo seja ainda mais simples e acessível”, pontua Alexandre Veras, CEO da GT7, unidade responsável por potencializar o crescimento do Cartão de TODOS.

Segundo o executivo, a iniciativa também reforça a presença da marca no cotidiano das comunidades. “O aplicativo faz o trabalho inteligente de conectar os interesses de quem está na mesma região, enquanto as nossas unidades físicas entram como o ponto de apoio seguro para que o encontro aconteça. É uma estratégia de engajamento em duas frentes que insere a nossa marca no dia a dia das cidades e transforma a ida aos nossos postos de atendimento em um momento de diversão e descontração”, completa.

Como funciona

Para acessar a funcionalidade, basta baixar o aplicativo do Cartão de TODOS, selecionar a área “Álbum e Figurinhas” na página inicial e clicar na opção “Trocar”. A partir daí, o usuário pode cadastrar as figurinhas que já possui, indicando quais estão duplicadas e disponíveis para negociação.

Após preencher sua coleção, o usuário pode informar seu CEP para localizar pessoas próximas que possuam figurinhas compatíveis com as que procura. Quando encontra uma combinação interessante, o colecionador pode visualizar os perfis disponíveis, enviar propostas de troca e combinar os detalhes para a entrega das figurinhas em uma das unidades do Cartão de TODOS.

A plataforma também conta com áreas dedicadas ao acompanhamento das negociações, permitindo que o usuário visualize as trocas em andamento, as propostas enviadas e as propostas recebidas. A funcionalidade já está disponível para todos os usuários do aplicativo do Cartão de TODOS.

Como baixar o aplicativo do Cartão de TODOS

Para celulares Android, disponível no Google Play Store.

Para smartphones iOS, disponível na App Store.

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Sobre o Cartão de TODOS

O Cartão de TODOS possui mais de 400 unidades presentes em todo o território nacional — nas cidades com mais de 100 mil habitantes — e permite que os filiados acessem serviços de saúde, educação e lazer com desconto e preços reduzidos. Ao aderir ao Cartão, o titular, seu cônjuge e seus filhos, com até 21 anos, podem acessar uma série de vantagens, como consultas médicas mais em conta, compra de medicamentos com até 35% de desconto, gás de cozinha com 12% de cashback, compra de itens essenciais com desconto em milhares de estabelecimentos em todo o país, além de cashback, no aplicativo, ao comprar em empresas parceiras.



Website: https://www.cartaodetodos.com.br/

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