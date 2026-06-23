BuyCo passa a operar em novo escritório em BH

A BuyCo anunciou a mudança de sua sede para um novo escritório em Belo Horizonte. A empresa, que atua nas áreas de valuation, fusões e aquisições (M&A) e estruturação de crédito estruturado, passa a operar em um novo espaço localizado na Avenida Raja Gabaglia.

Segundo a companhia, a mudança tem como objetivo reunir as equipes das diferentes áreas em uma mesma estrutura operacional. Atualmente, a empresa conta com mais de 70 profissionais atuando nas áreas de assessoria financeira, M&A e captação de crédito estruturado.

A empresa iniciou suas operações em uma sala comercial no centro de Belo Horizonte e agora passa a atuar em uma nova sede voltada à integração dos times e centralização das operações.

De acordo com Rafaela Rossi, CBO da BuyCo, a mudança acompanha um novo momento da empresa.

“Essa nova sede representa um movimento de consolidação operacional e avanço na estrutura operacional da empresa, acompanhando a evolução da BuyCo e das demandas do mercado”, afirma.

A BuyCo atua na assessoria para compra e venda de empresas, avaliação de negócios e estruturação de operações financeiras. A empresa atende principalmente pequenas e médias empresas (PMEs) de diferentes setores, apoiando empresários em processos de crescimento, reorganização societária, captação de recursos, sucessão empresarial e preparação para investimentos.

Além da atuação em M&A, a companhia desenvolve trabalhos de valuation empresarial e estruturação de operações de crédito para empresas que buscam alternativas de financiamento, reorganização financeira ou captação de recursos.

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