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Brasileiros lideram expansão do açaí na Flórida

Com foco em operação, logística e expansão regional, brasileiros vêm contribuindo para o crescimento do mercado de açaí em um dos estados mais estratégicos para marcas de alimentação nos EUA.

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Repórter
23/06/2026 11:50

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Brasileiros lideram expansão do açaí na Flórida
Brasileiros lideram expansão do açaí na Flórida crédito: DINO

O mercado de alimentação saudável nos Estados Unidos continua impulsionando a expansão de produtos brasileiros, entre eles o açaí, que vem ampliando presença em redes de alimentação, smoothie bars e estabelecimentos voltados ao bem-estar. Segundo levantamento da McKinsey, o mercado global de wellness movimenta cerca de US$ 1,8 trilhão.

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Na Flórida, esse movimento tem sido acompanhado pela expansão da rede Açaí Republic, que vem estruturando seu crescimento regional com foco em operação, logística e desenvolvimento de mercado.

A estratégia de expansão no estado está sendo coordenada por Lucas Oliveira Lopes, profissional brasileiro com formação em administração e gestão empresarial, responsável pelo desenvolvimento operacional e pela identificação de novos mercados para a marca.

Entre as frentes de atuação estão análise de perfil demográfico, estudo de concorrência, proximidade com academias, centros esportivos e regiões com alta circulação de consumidores interessados em alimentação saudável.

A operação também envolve desenvolvimento de parcerias com fornecedores locais, padronização de processos operacionais e treinamento de equipes bilíngues, compostas em parte por brasileiros e outros imigrantes latino-americanos.

De acordo com a empresa, a expansão da rede também contribui para a geração de empregos diretos em áreas como atendimento, supervisão, gestão de loja, logística e marketing, além de movimentar setores indiretos ligados à construção, manutenção e serviços terceirizados.

A Flórida tem se consolidado como um mercado estratégico para marcas brasileiras do setor de alimentação, especialmente em regiões com forte presença de brasileiros, como Orlando, Kissimmee e South Florida. Para Lucas Oliveira Lopes, o crescimento do açaí no mercado americano está diretamente ligado à combinação entre identidade cultural e adaptação operacional.

“Expandir uma marca brasileira nos Estados Unidos exige adaptação de processos sem descaracterizar a essência do produto. O desafio está em equilibrar eficiência operacional com a experiência que o consumidor espera”, afirmou.

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Segundo o brasileiro, a expansão da Açaí Republic busca fortalecer a presença da marca em mercados estratégicos, acompanhando o crescimento da demanda por produtos associados à saúde, conveniência e alimentação funcional.



Website: https://www.linkedin.com/in/lucas-lopes-6687621a8

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