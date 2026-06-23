Envelhecimento altera metabolismo e afeta saúde masculina

O envelhecimento é um processo marcado por um acúmulo gradual de alterações fisiológicas e genéticas, como perda sensorial, declínio cognitivo e desequilíbrios hormonais. Segundo um estudo científico publicado na PubMed Central, esse declínio biológico é agravado pelo aumento da obesidade abdominal, fator que eleva significativamente os riscos de resistência à insulina e síndrome metabólica no organismo.

O artigo destaca que, como consequência desse cenário, o aumento da expectativa de vida tem sido acompanhado por anos adicionais de suscetibilidade a doenças crônicas associadas à obesidade na terceira idade, consolidando o envelhecimento e o excesso de peso como fatores determinantes para o agravamento de quadros clínicos e riscos de morte.

Dr. Paulo André Costa Novaes, médico dedicado à medicina integrativa, à longevidade e à saúde metabólica, revela que as mudanças fisiológicas podem ser percebidas na saúde do homem a partir dos 40 anos. “Essas alterações podem resultar em menor disposição física, redução do desempenho cognitivo, queda da libido e maior risco de doenças metabólicas”, afirma.

O médico pontua que as principais mudanças são a sarcopenia — diminuição gradual da massa muscular —, redução da produção hormonal — especialmente testosterona em alguns homens —, aumento da resistência à insulina, maior tendência ao acúmulo de gordura visceral, redução da capacidade cardiovascular e aumento dos processos inflamatórios crônicos de baixo grau.

De acordo com o médico, é importante diferenciar o que é um envelhecimento natural do que pode ser um sinal de desequilíbrio metabólico ou início de doenças crônicas. “O envelhecimento natural provoca mudanças graduais e discretas. Já os desequilíbrios metabólicos costumam se manifestar de forma mais intensa”, explica.

O Dr. Paulo André esclarece que alterações no metabolismo podem se manifestar com sintomas como fadiga persistente, ganho acelerado de peso, perda importante de massa muscular, aumento da circunferência abdominal, alterações do sono, redução significativa da libido, piora da memória e do desempenho profissional.

“A avaliação clínica associada a exames laboratoriais e de composição corporal permite identificar precocemente alterações que vão além do envelhecimento fisiológico e podem indicar o início de doenças como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica e esteatose hepática”, aponta o profissional.

Dados da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) mostram que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) são a principal causa de morte e incapacidade nas Américas. Segundo a entidade, as taxas de morte e incapacidade foram consistentemente mais altas entre os homens da região do que entre as mulheres, devido a uma maior carga de doenças cardiovasculares e cânceres, bem como altas taxas de violência interpessoal.

Efeitos agravantes na saúde metabólica

Segundo o médico, a piora da composição corporal, como o aumento de gordura abdominal e perda de massa muscular, pode ocasionar riscos metabólicos mais graves. Ele explica que a combinação dessas condições aumenta significativamente o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, infarto, acidente vascular cerebral (AVC) e declínio funcional com o avanço da idade.

“A gordura abdominal, especialmente a gordura visceral, funciona como um órgão metabolicamente ativo que produz substâncias inflamatórias capazes de aumentar a resistência à insulina, elevar a pressão arterial e favorecer alterações do colesterol e triglicerídeos. Ao mesmo tempo, a perda de massa muscular reduz a capacidade do organismo de utilizar glicose e manter um metabolismo eficiente”, detalha o médico.

O Dr. Paulo André observa que o sedentarismo, o estresse e a má qualidade do sono influenciam diretamente o desempenho físico e mental. Segundo ele, o sedentarismo favorece a perda muscular, ganho de gordura e redução da capacidade cardiorrespiratória.

O estresse crônico aumenta a produção de cortisol — hormônio associado ao acúmulo de gordura abdominal —, inflamação e piora da resistência à insulina. Já o sono inadequado prejudica a recuperação muscular, a produção hormonal, a memória, a concentração e o controle do apetite.

“Esses três fatores formam um dos principais pilares do declínio metabólico moderno. O resultado é uma queda significativa da energia, da produtividade, da disposição física e da qualidade de vida”, salienta.

Cuidado integrativo e individualizado

Para o médico, uma abordagem integrativa e individualizada da saúde masculina, especialmente a partir dos 40 anos, permite enxergar o paciente na totalidade, considerando aspectos hormonais, metabólicos, nutricionais, emocionais, físicos e comportamentais. Ele enfatiza que o objetivo é, além de tratar doenças, preservar saúde, funcionalidade, desempenho físico, cognição e qualidade de vida ao longo dos anos.

“Cada indivíduo envelhece de forma diferente e possui necessidades específicas. Por isso, um plano individualizado possibilita identificar fatores de risco precocemente, corrigir deficiências, otimizar hábitos de vida e promover intervenções direcionadas”, ressalta o Dr. Paulo André.

O especialista em longevidade acrescenta que é possível desacelerar os efeitos metabólicos do envelhecimento com mudanças de estilo de vida e acompanhamento médico adequado.

Estratégias como treinamento de força, alimentação adequada, sono reparador, manejo do estresse, controle dos fatores de risco cardiovasculares e acompanhamento médico regular demonstram benefícios consistentes na preservação da massa muscular, melhora da composição corporal, controle metabólico e manutenção da capacidade funcional.

“Muitos dos impactos metabólicos do envelhecimento podem ser desacelerados e, em alguns casos, parcialmente revertidos. Quanto mais precoce for a intervenção, maiores tendem a ser os resultados na promoção da longevidade saudável e da qualidade de vida”, alerta o médico.

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