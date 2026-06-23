MeuPedagio inova com IA para o setor de rodovias

O MeuPedágio apresenta a MIA, MeuPedágio Inteligência Artificial, assistente disponível via WhatsApp desenvolvida para modernizar o atendimento no ecossistema de pedágios brasileiro. O lançamento, realizado durante a Bienal de Rodovias 2026, marca a estreia da empresa no uso de IA conversacional aplicada ao setor de rodovias, um segmento historicamente dependente de processos manuais e fragmentados.

A MIA centraliza num único canal funcionalidades que antes exigiam múltiplos pontos de contato. Responde dúvidas sobre o Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) e o sistema de Free Flow, consulta débitos por placa e permite a regularização de pendências com geração de PIX diretamente na conversa. O atendimento é contínuo, 24 horas por dia, sem intervenção humana para as demandas mais frequentes, disponível tanto para clientes finais quanto para parceiros da plataforma.

Um dos diferenciais técnicos da solução é o motor de roteirização proprietário integrado à assistente. A partir de um ponto de origem e destino informados pelo usuário, a MIA identifica automaticamente a presença de pórticos Free Flow ao longo da rota, uma dúvida recorrente entre operadores, caminhoneiros e parceiros comerciais que, até então, não tinha resposta simples e imediata.

"Ouvimos muito dos clientes das concessionárias uma dúvida que parece simples, mas que nem sempre tem uma resposta fácil, será que passei por um pórtico Free Flow? A MIA resolve isso em segundos e já orienta onde consultar o débito e como pagar. Isso é ouvir o cliente e transformar essa escuta em tecnologia, diz Anderson Silva, CTO da MeuPedágio"

No segmento de VPO, a MIA atua em múltiplas frentes. Oferece suporte direto ao caminhoneiro com orientações sobre rotas e uso do benefício, e apoia o time comercial dos parceiros fornecedores, acelerando o acesso à informação no dia a dia das operações. Para os parceiros da plataforma, a assistente funciona também como um canal de suporte ágil, reduzindo a dependência de atendimento humano para dúvidas recorrentes.

"O Vale-Pedágio tem uma cadeia longa de participantes. A MIA consegue estar presente em cada elo dessa cadeia, atendendo o cliente final e apoiando nossos parceiros, com a mesma informação, no mesmo canal, em tempo real, complementa Silva”

O lançamento foi realizado na Bienal de Rodovias 2026, com demonstrações ao vivo que incluíram consultas por placa, identificação de pórticos em rotas e fluxo completo de pagamento via chat. A solução integra a estratégia mais ampla do MeuPedágio de digitalizar a conexão entre todos os agentes do setor, entre concessionárias, transportadoras, emissores e operadores.

Nas próximas fases, a MIA deverá ampliar suas capacidades de ação em tempo real, incorporar interação por voz e expandir sua presença para novos perfis de usuários e canais de atendimento.

Sobre o MeuPedágio

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O MeuPedágio é uma plataforma de serviços digitais especializada no ecossistema de pedágios no Brasil, integrando concessionárias, transportadoras, operadores e usuários em serviços de Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) e Free Flow.