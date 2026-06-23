Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

MeuPedagio inova com IA para o setor de rodovias

Lançada na Bienal de Rodovias 2026, a MIA é a assistente de inteligência artificial do MeuPedágio disponível pelo WhatsApp. Atende clientes e parceiros 24h com suporte sobre Vale-Pedágio Obrigatório e Free Flow, consulta de débitos por placa, pagamento via PIX e roteirização inteligente para identificação de pórticos. Nas próximas fases, a MIA deverá ampliar suas capacidades de ação em tempo real.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/06/2026 11:50

compartilhe

SIGA
×
MeuPedagio inova com IA para o setor de rodovias
MeuPedagio inova com IA para o setor de rodovias crédito: DINO

O MeuPedágio apresenta a MIA, MeuPedágio Inteligência Artificial, assistente disponível via WhatsApp desenvolvida para modernizar o atendimento no ecossistema de pedágios brasileiro. O lançamento, realizado durante a Bienal de Rodovias 2026, marca a estreia da empresa no uso de IA conversacional aplicada ao setor de rodovias, um segmento historicamente dependente de processos manuais e fragmentados. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A MIA centraliza num único canal funcionalidades que antes exigiam múltiplos pontos de contato. Responde dúvidas sobre o Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) e o sistema de Free Flow, consulta débitos por placa e permite a regularização de pendências com geração de PIX diretamente na conversa. O atendimento é contínuo, 24 horas por dia, sem intervenção humana para as demandas mais frequentes, disponível tanto para clientes finais quanto para parceiros da plataforma. 

Um dos diferenciais técnicos da solução é o motor de roteirização proprietário integrado à assistente. A partir de um ponto de origem e destino informados pelo usuário, a MIA identifica automaticamente a presença de pórticos Free Flow ao longo da rota, uma dúvida recorrente entre operadores, caminhoneiros e parceiros comerciais que, até então, não tinha resposta simples e imediata. 

"Ouvimos muito dos clientes das concessionárias uma dúvida que parece simples, mas que nem sempre tem uma resposta fácil, será que passei por um pórtico Free Flow? A MIA resolve isso em segundos e já orienta onde consultar o débito e como pagar. Isso é ouvir o cliente e transformar essa escuta em tecnologia, diz  Anderson Silva, CTO da MeuPedágio" 

No segmento de VPO, a MIA atua em múltiplas frentes. Oferece suporte direto ao caminhoneiro com orientações sobre rotas e uso do benefício, e apoia o time comercial dos parceiros fornecedores, acelerando o acesso à informação no dia a dia das operações. Para os parceiros da plataforma, a assistente funciona também como um canal de suporte ágil, reduzindo a dependência de atendimento humano para dúvidas recorrentes. 

"O Vale-Pedágio tem uma cadeia longa de participantes. A MIA consegue estar presente em cada elo dessa cadeia, atendendo o cliente final e apoiando nossos parceiros, com a mesma informação, no mesmo canal, em tempo real, complementa Silva” 

O lançamento foi realizado na Bienal de Rodovias 2026, com demonstrações ao vivo que incluíram consultas por placa, identificação de pórticos em rotas e fluxo completo de pagamento via chat. A solução integra a estratégia mais ampla do MeuPedágio de digitalizar a conexão entre todos os agentes do setor, entre concessionárias, transportadoras, emissores e operadores. 

Nas próximas fases, a MIA deverá ampliar suas capacidades de ação em tempo real, incorporar interação por voz e expandir sua presença para novos perfis de usuários e canais de atendimento. 

Sobre o MeuPedágio 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O MeuPedágio é uma plataforma de serviços digitais especializada no ecossistema de pedágios no Brasil, integrando concessionárias, transportadoras, operadores e usuários em serviços de Vale-Pedágio Obrigatório (VPO) e Free Flow. 



Website: https://meupedagio.com/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay