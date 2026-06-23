Omie firma parceria com Lead Energy e poupa 23% em energia

A Omie, sistema de gestão (ERP) para PMEs, firmou parceria com a Lead Energy para a migração de suas unidades consumidoras para o mercado livre de energia. A iniciativa teve início em fevereiro de 2025, com a estruturação da estratégia de contratação e análise de viabilidade energética.

Os resultados da parceria já se mostram expressivos. Desde então, a Omie registrou economia de 23% em custos com energia elétrica, resultado da estratégia de contratação no mercado livre e da gestão ativa dos contratos energéticos. Além do impacto financeiro, a migração também gerou ganhos ambientais relevantes: no mesmo período, o consumo de energia renovável evitou a emissão de 12,7 toneladas de CO?, volume equivalente ao plantio de aproximadamente 90 árvores.

A escolha pela Lead Energy foi pautada por fatores estratégicos, entre eles a abordagem consultiva, a transparência nas negociações e o atendimento especializado ao longo do processo de migração. Outro aspecto considerado foi o sistema proprietário da empresa, que permite à Omie realizar a gestão digital e integrada das contas de energia, com acesso a dados detalhados do consumo, relatórios gerenciais e indicadores de performance em tempo real.

“Para a Omie, a gestão eficiente de energia na matriz é uma prioridade de governança. A parceria com a Lead Energy nos permitiu acessar o mercado livre de forma estruturada, unindo segurança jurídica à otimização de recursos. Esse movimento amplia nossa visão estratégica e reflete nosso compromisso com a excelência na gestão de ativos”, pontua Daniela Vaz, gerente de Facilities da Omie e gestora do projeto.

Além do impacto financeiro direto, a migração para o mercado livre trouxe maior flexibilidade contratual, previsibilidade orçamentária e autonomia na escolha do fornecedor de energia, permitindo à companhia estruturar um modelo de contratação mais aderente às suas diretrizes de governança corporativa e responsabilidade ambiental, por meio do Ecom Carbon. Foi confirmada a aposentadoria de 1 bilhão e 854 milhões de certificados I-REC. O montante representa a comprovação de 1 bilhão e 854 milhões de MWh de eletricidade gerada por fontes renováveis no ano de 2025.

De acordo com dados Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), o mercado livre já representa cerca de 45% de todo o consumo de energia do Brasil, reunindo mais de 50 mil unidades consumidoras entre indústrias, empresas de serviços e grandes grupos corporativos. O modelo permite que consumidores negociem diretamente com geradores e comercializadores, muitas vezes com acesso a energia proveniente de fontes renováveis, como eólica, solar, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas.

“Essa parceria demonstra que eficiência energética, sustentabilidade e inteligência na gestão caminham juntas. Nosso objetivo é oferecer soluções transparentes, tecnológicas e sustentáveis, que gerem impacto financeiro e ambiental positivo para nossos clientes. Empresas com grande capilaridade operacional, como a Omie, têm muito a ganhar ao estruturar sua estratégia energética no mercado livre”, destaca Raphael Ruffato, fundador e CEO da Lead Energy.

Com o fornecimento de energia proveniente de fontes renováveis, a Omie também avança em sua agenda ESG e na redução da pegada de carbono associada às operações administrativas. A companhia passa a contar, ainda, com ferramentas de monitoramento e gestão energética que ampliam a visibilidade sobre o consumo e possibilitam a identificação contínua de oportunidades de eficiência.

A parceria entre Omie e Lead Energy reforça o amadurecimento do mercado livre de energia no Brasil e evidencia o movimento de grandes companhias em direção a modelos de contratação mais eficientes, sustentáveis e competitivos, tendência que deve ganhar ainda mais força nos próximos anos, à medida que novas categorias de consumidores passem a ter acesso ao ambiente de contratação livre.

Sobre a Omie

Fundada em 2013 por Marcelo Lombardo e Rafael Olmos, a Omie tem o propósito de destravar o crescimento de todos os tipos de negócios, oferecendo um sistema de gestão completo e ilimitado, ancorada em quatro grandes pilares: Gestão, por meio do software; Educação, por meio da Omie; Finanças, por meio de linhas de crédito e soluções para apoio à gestão de PMEs; e Comunidade, por meio de um ecossistema que conecta clientes, fornecedores e prestadores de serviços.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A empresa conta com mais de 25 mil contadores parceiros, mais de 180 mil clientes, aproximadamente 1600 colaboradores e mais de 100 unidades de franquias no país. Atualmente, a Omie processa mais de R$38 bilhões em notas fiscais emitidas por mês, representando um fluxo de cerca de 3,8% do PIB brasileiro. Para conhecer mais sobre as novidades da Omie, basta conferir os canais: Site, Blog, Instagram, LinkedIn e TikTok.