Cartão de TODOS une saúde e Copa no Arraiá do Ibirapuera

A tradição de colecionar e trocar figurinhas da Copa ganhará um espaço especial dentro do Arraiá do Ibira, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Nos fins de semana de 13 e 14, 20 e 21, e 27 e 28 de junho, das 10h às 22h, o Cartão de TODOS promoverá uma série de ativações gratuitas para o público, com destaque para a venda e troca de figurinhas da Copa, além de ações de saúde, bem-estar e lazer para toda a família.

A iniciativa acontece em um momento de forte mobilização dos brasileiros em torno da nova coleção de figurinhas da Copa. De acordo com o ranking Nielsen-PublishNews, considerado o principal termômetro do mercado editorial brasileiro, o álbum da Copa de 2026 foi a publicação mais vendida do Brasil no mês de maio.

Para aproveitar esse movimento, o Cartão de TODOS levará ao evento um espaço dedicado aos colecionadores, incentivando a troca de figurinhas e o encontro entre torcedores de diferentes idades. Além disso, os visitantes poderão participar de uma roleta de prêmios, registrar a experiência em uma máquina de fotos temática e conhecer outras iniciativas do ecossistema Grupo TODOS Internacional.

“A Copa sempre foi um momento de encontro e de construção de memórias coletivas. A troca de figurinhas representa exatamente esse espírito de conexão entre as pessoas, independentemente da idade. Ao participar do Arraiá do Ibirapuera, queremos proporcionar uma experiência que una lazer, convivência e cuidado, aproximando as pessoas de serviços que fazem parte do nosso ecossistema e que impactam positivamente o dia a dia das famílias brasileiras”, afirma Raphael de Azevedo, diretor regional do Cartão de TODOS.

O maior álbum de figurinhas da história

A Copa de 2026 marcará uma mudança histórica no formato do torneio, com a participação de 48 seleções de futebol, em vez das tradicionais 32 equipes. A expansão do campeonato também reflete no álbum de figurinhas, que chegou ao mercado como o maior já produzido. Para efeito de comparação, a edição de 2022 reuniu 670 cromos, enquanto a deste ano conta com 980 figurinhas e 112 páginas.

Além da paixão dos colecionadores, há também uma razão prática para a popularidade dos encontros de troca. Com envelopes vendidos por R$ 7 e contendo sete figurinhas cada, um torcedor pode precisar adquirir mais de 150 pacotes para completar a coleção sem recorrer às trocas, tornando esses encontros uma alternativa econômica e uma oportunidade de convivência entre fãs do esporte.

Diante deste cenário, a expectativa é que a Banca de TODOS funcione como um ponto de encontro para pessoas de diferentes idades compartilharem a experiência de completar o álbum com mais economia.

Serviços de saúde também estarão disponíveis no evento

Durante todos os dias do Arraiá do Ibira, o público também terá acesso a serviços gratuitos oferecidos por empresas do Grupo TODOS Internacional.

Visão de TODOS: exames de refração realizados por optometrista para auxiliar na identificação da necessidade de correção visual;

exames de refração realizados por optometrista para auxiliar na identificação da necessidade de correção visual; AmorSaúde: aferição de pressão arterial e testes de glicemia;

aferição de pressão arterial e testes de glicemia; Allp Fit: avaliação de bioimpedância para análise da composição corporal e sessões em cadeira de massagem;

avaliação de bioimpedância para análise da composição corporal e sessões em cadeira de massagem; Pet de TODOS: pontos de hidratação com disponibilização de água para animais de estimação durante o evento.

Com entrada gratuita, a participação no evento será realizada mediante cadastro prévio e retirada de ingresso, disponibilizados pelos organizadores do Arraiá do Parque Ibirapuera.

Serviço

Banca de TODOS no Arraiá do Ibira

Datas: 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2026

Horário: das 10h às 22h

Local: Parque Ibirapuera – São Paulo (SP)

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Entrada gratuita mediante cadastro prévio no site.