Medicina culinária: alimentação se torna parte do tratamento

Durante décadas, a alimentação parece ter ocupado um papel secundário nos consultórios médicos — muitas vezes resumida a recomendações genéricas como “diminuir o açúcar” ou “evitar gordura”. Esse cenário, no entanto, começa a mudar com o avanço da medicina culinária, um campo que integra conhecimentos médicos, nutricionais e práticas gastronômicas ao cuidado direto com o paciente. A ideia principal é capacitar médicos em escolhas alimentares e formas de preparo dos alimentos para, junto com o profissional nutricionista, trabalhar de maneira alinhada no cuidado da saúde do paciente.

Mais do que indicar o que comer, a proposta é ensinar como preparar os alimentos de forma acessível, respeitando cultura, rotina e condições socioeconômicas. A ideia central é transformar a comida em mais uma ferramenta concreta de prevenção e tratamento de doenças.

Instituições como a Harvard T.H. Chan School of Public Health e iniciativas acadêmicas como o Culinary Medicine Program at Tulane University já incorporaram essa abordagem na formação de profissionais de saúde, aproximando teoria e prática.

Aqui no Brasil, segundo estudo publicado no Repositório Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a indicação do uso da culinária como ferramenta de apoio à prevenção e tratamento pode ser aplicada, inclusive, para doenças crônicas não transmissíveis.

Um problema crescente no Brasil

No Brasil, o avanço das doenças crônicas reforça a relevância do tema. Dados do Ministério da Saúde do Brasil indicam que cerca de 62,6% dos brasileiros adultos estão acima do peso e 25,7% já vivem com obesidade, o que evidencia o avanço das doenças relacionadas à alimentação no país. Os dados são do Vigitel Brasil 2006-2024, Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico realizado pelo Ministério da Saúde.

Além disso, o Vigitel mostra crescimento contínuo de doenças como diabetes e hipertensão, diretamente relacionadas ao padrão alimentar. Segundo a publicação, o consumo frequente de alimentos ultraprocessados — como refrigerantes, embutidos e produtos prontos — tem papel central nesse cenário.

De acordo com o médico, e também gastrólogo, Lucas Moser, “esses alimentos estão associados ao aumento das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e doenças cardiometabólicas, contribuindo diretamente na piora do quadro de saúde por conta da alimentação.

Alimentação como intervenção clínica

Estudos publicados em revistas como a The Lancet apontam que mudanças consistentes na alimentação podem impactar diretamente o controle de doenças como diabetes tipo 2, reduzindo a necessidade de medicação em alguns casos — sempre com acompanhamento médico.

No Brasil, o Guia Alimentar para a População Brasileira já segue uma linha semelhante, ao priorizar alimentos in natura e minimizar o consumo de produtos industrializados.

“Na prática, a medicina culinária se distancia de dietas restritivas e difíceis de manter. O foco está em mudanças possíveis dentro da rotina do paciente, principalmente quanto a conservação e manuseio dos alimentos”, explica doutor Lucas Moser.

Entrevista | O papel da medicina culinária

Para entender melhor essa abordagem, o médico e também gastrólogo Dr. Lucas Moser responde a algumas perguntas sobre o assunto:

Qual o papel da alimentação no tratamento de doenças crônicas?

“A alimentação é um dos pilares mais importantes. Em muitos casos, contribui diretamente na causa do problema, não apenas nos sintomas. Quando o paciente melhora o padrão alimentar, conseguimos reduzir processos inflamatórios, controlar glicemia, pressão arterial e até melhorar a resposta a medicamentos.”

É possível substituir medicamentos apenas com mudanças alimentares?

“Depende do caso. Em estágios iniciais de doenças como diabetes tipo 2, já vemos pacientes que conseguem reduzir ou até suspender medicação, sempre com acompanhamento. Mas é importante deixar claro: isso não é regra nem substitui o tratamento médico. A alimentação entra como parte de um conjunto de estratégias.”

Quais são os principais desafios no Brasil?

“O maior desafio é o acesso. Nem todo mundo tem tempo, dinheiro ou acesso a alimentos frescos. Além disso, muitos médicos ainda não recebem formação prática em medicina culinária. A medicina culinária também passa por educação — tanto do profissional quanto do paciente.”

Limites e desafios

Apesar dos avanços, o médico alerta para o risco de simplificação. “A ideia de que a alimentação pode, sozinha, ‘curar’ doenças pode gerar expectativas difíceis de se concretizar”, destaca o doutor Lucas Moser.

Outro obstáculo importante, segundo ele, é a desigualdade social. “Em muitas regiões, o acesso a alimentos frescos é limitado, enquanto produtos ultraprocessados são mais baratos e disponíveis. Esses chamados ‘desertos alimentares’ dificultam a adoção de hábitos mais saudáveis”, explica o médico. Para o profissional, o ritmo acelerado da vida moderna e as dificuldades socioeconômicas no Brasil reduzem o tempo dedicado ao preparo de refeições, o que também favorece escolhas menos saudáveis.

Um novo olhar sobre a saúde

O movimento internacional “Food as Medicine” defende a integração da alimentação às estratégias de prevenção e tratamento dentro dos sistemas de saúde, propondo ainda autonomia e maior participação do paciente no próprio cuidado.

“Mesmo com desafios, a medicina culinária reflete uma mudança significativa na forma de encarar a saúde. Nesse cenário, a cozinha ganha um novo significado, passando a ser um ambiente de cuidado, onde escolhas simples, repetidas no dia a dia, podem ter impacto direto na qualidade de vida”, resume doutor Lucas Moser.

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No fim das contas, a proposta é transformar o ato cotidiano de se alimentar em uma estratégia consciente de prevenção e cura — mostrando que, muitas vezes, pequenas mudanças no prato podem gerar grandes impactos na vida.