Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

BPO financeiro reduz custos em pequenas empresas

A estruturação de rotinas administrativas e o uso de plataformas integradas surgem como alternativas viáveis para mitigar desperdícios ocultos em negócios de menor porte.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
23/06/2026 11:29

compartilhe

SIGA
×
BPO financeiro reduz custos em pequenas empresas
BPO financeiro reduz custos em pequenas empresas crédito: DINO

A otimização de recursos financeiros e a eliminação de despesas supérfluas representam pilares fundamentais para a consolidação de empreendimentos de menor porte. De acordo com uma pesquisa sobre a pressão dos custos nas micro e pequenas empresas brasileiras, o equilíbrio do fluxo de caixa figura constantemente entre os principais desafios operacionais enfrentados pelos gestores ao longo do ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Estudos focados em gestão empresarial demonstram que falhas estruturais nas conciliações diárias e atrasos no preenchimento de planilhas manuais geram retrabalho e ineficiência. Esse cenário de desorganização administrativa costuma mascarar o desperdício de capital valioso que poderia ser revertido em estratégias de expansão comercial, atração de clientes ou melhorias tecnológicas.

Para contornar as perdas invisíveis na tesouraria sem a necessidade de aumentar a carga com salários e encargos trabalhistas de novos funcionários, o mercado corporativo tem adotado com maior frequência o modelo de terceirização. A contratação de serviços especializados em processamento administrativo permite a centralização de contas a pagar e a receber de forma enxuta e automatizada.

Dessa maneira, a delegação de tarefas burocráticas confere maior estabilidade à operação e libera a liderança para atuar no core business e no posicionamento mercadológico. Adriana Matos, COO da Person Consultoria, sinaliza que a profissionalização da gestão financeira é a base indispensável para a manutenção de margens de lucro sustentáveis.

Segundo a executiva, a falta de visibilidade sobre os números impede que uma corporação tome decisões seguras diante de cenários econômicos instáveis. "A terceirização estratégica elimina custos invisíveis gerados por erros de lançamento e atrasos em rotinas operacionais", afirma Adriana Matos.

O uso ordenado de indicadores de performance e relatórios atualizados conecta as rotinas básicas aos objetivos de longo prazo de forma transparente. Ao assegurar que a tesouraria opere sob um método auditável, os pequenos negócios conseguem neutralizar os gargalos financeiros mapeados no início do ciclo e consolidar um percurso financeiro seguro para progredir no mercado.

Sobre a Person Consultoria

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Criada em 1999, a Person Consultoria é uma contabilidade digital e consultiva, que oferece soluções personalizadas aos seus clientes. A empresa utiliza amplamente a tecnologia para automatizar e aprimorar seus processos contábeis. Além disso, possui certificações como: PQEC, PQEC Gestão Intensivo, ISO 9001 e CSI, que validam sua adesão a padrões de gestão de qualidade e segurança da informação.



Website: https://www.instagram.com/personconsultoria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay