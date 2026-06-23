Hyrox atrai iniciantes e redefine o papel do fitness

O fitness está passando por uma transformação que vai além da busca por performance ou resultados estéticos. Dados do relatório global Year in Sport 2024, da Strava, plataforma com mais de 135 milhões de usuários em mais de 190 países, mostram que a conexão social se tornou um dos principais motivadores para a prática de atividade física. Segundo o estudo, 58% dos participantes afirmaram ter feito novos amigos por meio de grupos esportivos, enquanto a participação em clubes de corrida cresceu 59% globalmente ao longo de 2024. O levantamento aponta ainda que fazer conexões sociais passou a ser o principal motivo para muitas pessoas aderirem a atividades físicas em grupo.

Nesse cenário, o Hyrox — modalidade que combina corrida e exercícios funcionais em um formato de competição acessível — desponta como um dos fenômenos de maior crescimento global. O esporte acompanha uma movimentação mais ampla do mercado de bem-estar, marcada pelo avanço de modalidades que unem desafio físico, interação social e senso de pertencimento. Embora tenha surgido em um ambiente competitivo, o Hyrox vem atraindo um público cada vez mais diverso, incluindo pessoas sedentárias e sem histórico prévio em academias.

Para João Lemos, treinador brasileiro radicado em Portugal e fundador da TigerBox, o sucesso da modalidade vai muito além do exercício físico.

“O que estamos vendo é uma mudança de comportamento. As pessoas não procuram apenas um treino eficiente. Elas querem fazer parte de algo, criar vínculos, ter uma rotina que gere bem-estar físico e emocional. O Hyrox consegue unir tudo isso”, afirma.

Segundo ele, um dos principais diferenciais da modalidade está justamente na sua acessibilidade. Diferentemente de outros esportes que exigem alto nível técnico ou experiência prévia, o Hyrox permite que iniciantes comecem de forma gradual, adaptando movimentos e evoluindo no próprio ritmo.

“Existe uma ideia de que competição é algo restrito a atletas, mas o Hyrox quebra essa barreira. Qualquer pessoa consegue começar. O mais interessante é que muitos chegam sem nunca terem treinado antes e acabam descobrindo uma nova motivação para cuidar da saúde”, explica.

A tendência ganha relevância em um momento em que especialistas discutem os impactos do sedentarismo e a necessidade de criar estratégias mais eficazes para estimular a prática regular de atividade física. Dados atualizados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que 31% dos adultos no mundo não atingem os níveis mínimos recomendados de atividade física, o equivalente a cerca de 1,8 bilhão de pessoas. O organismo alerta ainda que a inatividade física está entre os principais fatores de risco para doenças crônicas e mortalidade prematura.

Na prática, João observa que a permanência dos alunos está diretamente ligada à experiência coletiva proporcionada pelo ambiente.

“As pessoas continuam porque criam relações. Quando alguém sente que faz parte de uma comunidade, a atividade física deixa de ser uma obrigação e passa a ser um compromisso prazeroso”, diz.

A experiência da TigerBox ajuda a ilustrar essa transformação. Nos últimos anos, a academia ampliou significativamente sua base de alunos acompanhando o crescimento do interesse por modalidades que unem desafio físico e conexão social.

Para João, o movimento reflete uma mudança estrutural no setor fitness. “O futuro não está apenas em treinos mais eficientes ou equipamentos mais modernos. Está na capacidade de criar ambientes onde as pessoas se sintam acolhidas, motivadas e conectadas. O exercício continua sendo importante, mas o que faz alguém permanecer é o sentimento de pertencimento.”

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À medida que temas como longevidade, saúde preventiva e bem-estar ganham espaço na agenda pública, o crescimento do Hyrox sugere que o fitness caminha para uma nova fase — uma em que o verdadeiro diferencial não está apenas no treino, mas nas comunidades que se formam ao redor dele. A tendência acompanha um movimento mais amplo observado globalmente, no qual modalidades coletivas e grupos esportivos vêm se consolidando como importantes ferramentas de engajamento, socialização e adesão de longo prazo à atividade física.