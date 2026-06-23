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Alerta falso expõe vulnerabilidade em sistema crítico

Mensagens falsas atribuídas à Defesa Civil foram disparadas em diferentes estados logo após o jogo do Brasil e durante a madrugada deste sábado. Para o especialista em cibersegurança Eduardo Nery, o episódio acende um alerta sobre a proteção de sistemas críticos e a confiança da população nos canais oficiais de emergência

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DINO
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Repórter
23/06/2026 11:16

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Alerta falso expõe vulnerabilidade em sistema crítico
Alerta falso expõe vulnerabilidade em sistema crítico crédito: DINO


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