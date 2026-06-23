Evoy é indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2026

A Evoy Administradora de Consórcios foi indicada ao Prêmio Reclame Aqui 2026 na categoria Consórcios – Grandes Operações, uma das principais premiações voltadas à reputação e ao relacionamento com consumidores no Brasil. A indicação reconhece a evolução dos indicadores de atendimento da companhia e o trabalho desenvolvido nos últimos meses para fortalecer a experiência do cliente, aprimorar processos internos e ampliar a integração entre as áreas da empresa.

“Receber a indicação ao Prêmio Reclame Aqui 2026 é motivo de orgulho para toda a equipe da Evoy. Esse reconhecimento representa o resultado de um trabalho coletivo construído diariamente com foco no cliente, na escuta ativa, na transparência e no compromisso permanente de buscar soluções para cada demanda apresentada”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios.

A conquista ocorre após uma série de iniciativas voltadas ao aperfeiçoamento da jornada do consumidor. Entre elas estão o fortalecimento da Central de Atendimento, a ampliação do acompanhamento das demandas registradas em canais externos, a revisão de processos operacionais e a integração das áreas responsáveis pelo relacionamento com os clientes.

Os avanços também foram refletidos nos indicadores da empresa no Reclame Aqui. Em março de 2026, a Evoy elevou sua nota na plataforma de 6,3 para 7,2, resultado associado à maior agilidade nas respostas, ao acompanhamento mais próximo dos casos e ao fortalecimento das práticas voltadas à resolução das demandas dos consumidores.

Mais do que um canal para registro de reclamações, o Reclame Aqui passou a integrar a estratégia de relacionamento da companhia. A plataforma passou a ser utilizada como ferramenta de escuta, permitindo acompanhar a percepção dos clientes e identificar oportunidades de melhoria em diferentes etapas da jornada de atendimento.

“Cada manifestação recebida passou a ser tratada como uma oportunidade de aprendizado. Nosso foco não está apenas em responder a uma solicitação, mas em compreender a necessidade do cliente, promover melhorias contínuas e fortalecer uma relação baseada em confiança e transparência”, destaca o executivo.

A estratégia da empresa também inclui investimentos em capacitação de equipes, monitoramento de indicadores, aperfeiçoamento dos fluxos de atendimento e utilização de ferramentas tecnológicas para acompanhamento das demandas. O objetivo é ampliar a eficiência operacional e fortalecer a proximidade com os consumidores.

Autorizada pelo Banco Central do Brasil, a Evoy atua nacionalmente no segmento de crédito planejado e segue direcionando esforços para aprimorar a qualidade do atendimento e fortalecer sua cultura voltada à experiência do cliente.

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“Esta indicação pertence a cada colaborador que participa diariamente da construção da nossa história. Ela reforça que colocar o cliente no centro das decisões gera resultados consistentes, fortalece relacionamentos e nos incentiva a continuar evoluindo, sempre com responsabilidade, proximidade e compromisso com a melhor experiência possível para quem confia na Evoy”, finaliza Marcelo Lucindo.