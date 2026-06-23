Novo relatório da CSC ilustra como a IA está afetando os líderes de Segurança Corporativa

A CSC, registradora de domínios de nível empresarial e líder mundial na mitigação de ameaças a marcas, fraudes, domínios e sistemas de nomes de domínio (DNS), divulgou hoje uma nova pesquisa sobre como os diretores de segurança da informação (CISOs) estão se adaptando a um ecossistema de inteligência artificial (IA) em evolução, enquanto gerenciam ameaças cibernéticas tradicionais, como interrupções de DNS. De acordo com o relatório CISO Outlook 2026, da CSC, 73% dos entrevistados afirmam que a IA representa mais uma oportunidade do que um risco para a segurança cibernética. No entanto, esses líderes de segurança continuam a enfrentar desafios no combate a ataques, incluindo algoritmos de geração de domínios (DGAs) baseados em inteligência artificial, que 86% dos entrevistados citam como uma ameaça.

Para compreender a fundo a perspectiva dos CISOs sobre o cenário atual da cibersegurança, a CSC entrevistou 300 executivos seniores — incluindo CISOs, diretores de Tecnologia (CTOs), diretores de Informação (CIOs) e chefes de Cibersegurança — no primeiro trimestre de 2026.

As principais conclusões do relatório CISO Outlook 2026 incluem:

Os entrevistados classificaram as três principais ameaças em 2025 como: 1) sequestro de domínio/DNS e ataques de apropriação de subdomínio; 2) cybersquatting, incluindo typosquatting e falsificações online; e 3) ransomware e malware

Apenas 14% dos entrevistados dizem estar “muito confiantes” na capacidade de suas empresas de mitigar ataques a domínios, com um em cada 10 entrevistados acreditando que grandes empresas e organizações estão “significativamente desprotegidas” contra interrupções de DNS

Noventa e oito por cento dos entrevistados estão preocupados com os riscos de dar acesso a sistemas de IA de terceiros — incluindo grandes modelos de linguagem (LLMs) — aos dados da empresa

Setenta e nove por cento dizem estar “preocupados” ou “muito preocupados” com o fato de o uso de ferramentas de IA por fornecedores e parceiros representar um risco de segurança cibernética para suas organizações, mas quase três quartos (70%) dos entrevistados afirmam que suas organizações aplicam controles de risco apenas a fornecedores-chave

Olhando para o restante de 2026 e além, os entrevistados esperam que a falsificação de identidade e a difamação nas mídias sociais representem a maior ameaça à segurança cibernética, à frente do sequestro de domínio e DNS, ataques de apropriação de subdomínios e cybersquatting

Muitos CISOs estão colocando sua visão positiva sobre IA em prática, aproveitando novas ferramentas para enfrentar a proliferação de ataques cibernéticos. Mais da metade (57%) dos entrevistados confirmou o uso de soluções de monitoramento e aplicação de políticas baseadas em IA, e 44% utilizam soluções de IA para detecção de ameaças e prevenção de fraudes. Ambos os números representam um aumento em relação ao ano passado, quando 50% utilizavam monitoramento e aplicação de políticas baseadas em IA e 36% utilizavam IA para detecção de ameaças e prevenção de fraudes, demonstrando que a tecnologia está desempenhando um papel cada vez mais positivo na gestão interna de ameaças.

“À medida que os cibercriminosos continuam a explorar a IA de novas maneiras para lançar ataques direcionados e generalizados, incluindo aqueles que exploram especificamente domínios, as estratégias de CISO para risco de domínio precisam evoluir para acompanhar a crescente complexidade dessas ameaças”, afirma Ihab Shraim, diretor de Tecnologia da Digital Brand Services da CSC. “Em 2026, os CISOs e líderes de segurança devem priorizar a proteção de componentes digitais fundamentais para suas empresas, como o DNS, que agora são considerados infraestrutura crítica, mas que muitas vezes foram negligenciados. A IA agente pode acelerar ainda mais esse risco, permitindo que agentes maliciosos automatizem o reconhecimento, a personificação e os ataques baseados em domínio em larga escala, tornando a segurança e o monitoramento proativos de domínio ainda mais urgentes para as empresas.”

Para saber mais sobre as principais preocupações e prioridades dos CISOs para 2026 e para baixar o relatório completo, acesse cscdbs.com/en/resources/ciso-outlook-2026-report/. Para obter mais informações sobre como a CSC apoia CISOs e equipes de segurança com segurança e gerenciamento de domínio, acesse cscdbs.com.

Sobre a CSC

A CSC é a provedora confiável de inteligência em segurança e ameaças escolhida pela Forbes Global 2000 e pelas 100 Melhores Marcas Globais (Interbrand®) com foco em segurança e gestão de domínios, além de proteção de marcas digitais e fraudes. À medida que empresas internacionais investem significativamente em sua postura de segurança, nossa plataforma DomainSec? pode ajudá-las a compreender as descontinuidades de segurança cibernética existentes e proteger seus ativos digitais e marcas online. Ao aproveitar a tecnologia de propriedade da CSC, as empresas podem consolidar sua postura de segurança para se proteger contra vetores de ameaças cibernéticas que visam seus ativos online e a reputação da marca, ao ajudá-las a evitar perdas devastadoras de receita. A CSC também oferece proteção de marcas online – a combinação de monitoramento de marcas online e atividades de fiscalização – com uma visão multidimensional de diversas ameaças fora do firewall e foco em domínios específicos. Serviços de proteção contra fraudes que combatem o phishing nos estágios iniciais do ataque complementam nossas soluções. Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa internacional capaz de operar onde quer que nossos clientes estejam, e alcançamos isto ao empregar especialistas em todas as empresas que atendemos. Acesse cscdbs.com.

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