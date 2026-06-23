Modelo de franquia une experiência e tecnologia na ABF

Com mais de 400 marcas expositoras, a ABF Expo, organizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), reúne no Expo Center Norte oportunidades para investir, abrir e ampliar negócios no mercado nacional.

Uma das marcas que aposta em uma tendência que une experiência de compra, gestão e tecnologia é a Fiserv, que traz a evolução da franquia da plataforma de pagamentos e gestão Clover. Um modelo que tem como vantagem um ecossistema de soluções conectadas de pagamentos, conciliação de vendas, automação comercial e crédito por meio da Clover Capital.

Após lançar o conceito na edição anterior da feira, a empresa avança agora com uma operação já em funcionamento, com lojas físicas como pontos de apoio completos para comerciantes — desde a escolha da solução até a implementação e o suporte contínuo. O espaço imersivo demonstra, na prática, como a plataforma de pagamento e gestão potencializa negócios de diferentes setores do varejo, como bares, restaurantes, moda, serviços, supermercados, materiais de construção, estacionamentos, entretenimento e conveniência, representando uma oportunidade para empreendedores que desejam ingressar no mercado de tecnologia voltado ao varejo.

O franqueado pode oferecer soluções conectadas ao ecossistema da Fiserv, incluindo pagamento via Pix e SiTef, conciliação de vendas, automação comercial e crédito por meio da Clover Capital. Além dessas vantagens, há também suporte com consultoria especializada, logística otimizada e equipe comercial própria para prospecção e atendimento pós-venda, 30% mais rápido.

De acordo com Fabiano Wohlers, diretor de Desenvolvimento de Negócios da Fiserv Brasil, um dos diferenciais da Loja Clover está na proximidade com seus franqueados. “A maioria dos pequenos e médios negócios ainda está distante dos pagamentos e serviços digitais disponíveis no mercado. Com este modelo, o franqueado que conhece a realidade da região consegue oferecer um atendimento mais consultivo, rápido e eficiente”, ressalta.

Para o varejista, contar com um atendimento próximo ao seu negócio, que conhece as necessidades da região, traz segurança, agilidade e melhor suporte às suas operações. Além disso, essa proximidade permite que os clientes conheçam melhor as soluções disponíveis para impulsionar seus negócios.

Clover avança no país

A primeira unidade da Loja Clover foi inaugurada em novembro de 2025, em Guarapari (ES), e serviu como laboratório estratégico para validar o formato da franquia. “Acompanhamos de perto a operação inicial no Espírito Santo para mapear o comportamento de consumo e entender as demandas locais. Essa observação foi fundamental para darmos os próximos passos no mercado brasileiro”, comenta Wohlers.

Para Cristiano Heictor, franqueado da Clover em Guarapari, o que mais chamou sua atenção foram o modelo e a proximidade. “Não era apenas mais uma adquirente vendendo máquinas, mas uma proposta baseada em relacionamento. A ideia de ter uma loja física, onde o cliente pode entrar, conversar, entender a solução e já sair com tudo funcionando, trouxe um grande diferencial. Ele não leva só um equipamento: leva orientação, parceria e segurança. Para mim, é uma oportunidade sólida de crescimento, por unir tecnologia com relacionamento de verdade”, destaca.

O Mundo do Milk Shake & Açaí, empresa familiar com três lojas voltadas para a praia do Morro, em Guarapari (ES), é cliente da Loja Clover com o autoatendimento Kiosk. “Ter uma loja da Clover na cidade foi fundamental, pois tivemos acesso à modernidade e à automação, o que se refletiu diretamente na produtividade de nossas três lojas. Os totens de autoatendimento na frente da loja chamam a atenção de quem passa e ajudam muito a organizar o fluxo. Com a impressora diretamente na cozinha, os pedidos seguem automaticamente para a produção, aumentando o controle, reduzindo falhas e trazendo muito mais agilidade para a operação”, comenta João Victor, proprietário da Milk Shake & Açaí.

Segundo a Fiserv, em julho serão inauguradas novas unidades da Loja Clover nos estados de São Paulo e Goiás, com previsão de lançamento de novas unidades até o final de 2027. Movimento este que integra o plano estratégico da companhia para impulsionar o varejo brasileiro por meio de tecnologia e suporte regionalizado, fortalecendo a operação com a fábrica recém-lançada em Betim (MG) — a primeira da Clover nas Américas — que garante ganhos logísticos e de custeio.

“Desde sua chegada ao Brasil, no final de 2024, a Clover vem ampliando sua presença com novos modelos, lojas, soluções de crédito e a inauguração de uma fábrica em Betim, reforçando seu compromisso de apoiar o varejo nacional com inovação e eficiência”, afirma Fabiano Wohlers.

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Além da Loja Clover, a Fiserv também mostra no estande as demais soluções para franquias que já estão disponíveis no portfólio e que ajudam a impulsionar os negócios de todo o país.