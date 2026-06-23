Humanidade e liderança pautam o CONPARH em 2026

Em um cenário marcado por rápidas mudanças e pelo avanço da inteligência artificial, o 19º Congresso Paranaense de Recursos Humanos (CONPARH) convida profissionais e lideranças a refletirem sobre aquilo que nenhuma tecnologia é capaz de substituir: a capacidade humana de liderar, aprender, inovar e construir relações. Com o tema “O insubstituível: humanidade e liderança em tempos de incerteza”, o evento será realizado nos dias 28 e 29 de outubro, no Viasoft Experience, em Curitiba, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR). Nesses dois dias de evento serão mais de 60 palestrantes, mais de 30 painéis simultâneos e expectativa de público de 5 mil pessoas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site.

Segundo Vera Mattos, diretora do CONPARH e vice-presidente da ABRH-PR, o conteúdo foi estruturado a partir dos desafios mais urgentes vividos pelas organizações. As quatro dimensões temáticas — Saúde Organizacional, Liderança Humanizada, Tecnologia & Inteligência Artificial e Cultura & Aprendizagem — dialogam entre si e refletem questões que impactam diretamente pessoas, empresas e lideranças.

“Saúde organizacional significa compreender que cuidar das pessoas é uma estratégia permanente, porque são elas que movimentam as empresas com suas diferentes capacidades e potencialidades. Da mesma forma, uma liderança humanizada é responsável por construir ambientes de segurança psicológica, nos quais autenticidade e vulnerabilidade deixam de ser fragilidades e passam a ser forças para gerar resultados”.

Vera ressalta que o avanço da inteligência artificial também estará no centro dos debates, mas sob uma perspectiva que preserva o protagonismo humano. “A inovação e a IA são fundamentais e vieram para ampliar capacidades. No entanto, perder o ser humano de vista representa um enorme risco para as organizações. A tecnologia deve ser uma aliada, nunca um fim em si mesma”.

Organizações mais fortes

A proposta do CONPARH é mostrar que as quatro dimensões não atuam de forma isolada, mas se complementam na construção de ambientes mais saudáveis, inovadores e preparados para o futuro. “Para sustentar a energia das pessoas, é preciso investir na saúde organizacional. Para fomentar inovação, é indispensável fortalecer a cultura e a aprendizagem contínua. A transformação dos processos exige tecnologia, inteligência artificial e novas competências humanas. E uma liderança humanizada, consciente, genuína e cuidadosa conecta tudo isso em práticas autênticas”, detalha Vera.

Ela destaca ainda que a grande provocação desta edição resume a essência do tema do congresso. “Como liderar em um mundo em constante transformação, em que a inteligência artificial amplia capacidades, mas não substitui a humanidade? Buscamos discutir exatamente esse equilíbrio entre tecnologia, empatia, ética e propósito”.

Prêmio Ser Humano

Além das palestras magnas, painéis interativos, mini arena e sala de experiências imersivas, o CONPARH 2026 será palco para a divulgação dos vencedores do Prêmio Ser Humano (PSH-PR) durante a programação do congresso. “Trazer e integrar o PSH-PR ao CONPARH reforça nossa missão de valorizar pessoas e práticas que humanizam as empresas. Vamos celebrar projetos e histórias reais que fortalecem a cultura de reconhecimento e engajamento, mostrando que as pessoas continuam sendo o maior ativo das organizações”.

Para Jaqueline Becker, diretora do Prêmio Ser Humano, a iniciativa amplia significativamente o alcance das experiências premiadas. Ela explica que essa integração foi motivada por dois pilares. “Primeiro, porque entendemos que o CONPARH é o palco ideal para ampliar a visibilidade do prêmio. Segundo, pelo alinhamento ao calendário da ABRH-Brasil, que definiu que as cerimônias do PSH-PR ocorram juntamente aos congressos estaduais, criando uma unidade nacional de celebração”. Completa que, ao reunir os eventos, as melhores práticas de gestão de pessoas são colocadas no centro do maior debate sobre RH do Paraná, garantindo que esses projetos recebam o reconhecimento que merecem diante de um público altamente qualificado.

Segundo Jaqueline, a iniciativa também amplia o impacto do conhecimento gerado pelos cases vencedores. “O CONPARH funciona como uma vitrine de excelência. Ao apresentarmos os vencedores nesse ambiente, conseguimos disseminar resultados brilhantes e cases reais de sucesso para quem toma decisões nas organizações. É uma oportunidade única de inspirar outros líderes com projetos que já provaram sua eficácia, transformando o reconhecimento individual em um aprendizado coletivo que fortalece toda a comunidade de RH do Estado”.

Inspiração, prática e debate

O 19º CONPARH 2026 oferecerá uma programação voltada aos desafios contemporâneos da gestão de pessoas. Os participantes terão acesso a espaços voltados à interação e ao compartilhamento de experiências e cases reais, com painéis que aproximam especialistas, executivos e profissionais de diferentes setores para discutir soluções aplicáveis ao cotidiano das organizações. A proposta é estimular o diálogo entre teoria e prática, promovendo reflexões que contribuam para ambientes de trabalho mais saudáveis, inovadores e preparados para as constantes transformações.

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O objetivo é inspirar mudanças de comportamento e fortalecer lideranças capazes de conciliar resultados, inovação e desenvolvimento humano. A programação foi concebida para demonstrar que o futuro do trabalho depende da integração entre tecnologia, cultura, aprendizagem contínua e, sobretudo, da valorização das pessoas como elemento insubstituível nas organizações.