Globalweb anuncia novo CFO para expansão e governança

A empresa brasileira de tecnologia Globalweb anunciou a contratação de Luiz Aguiar para o cargo de diretor financeiro (CFO). A chegada do executivo ocorre em um momento de fortalecimento das operações da companhia e de preparação para novos ciclos de crescimento.

Com mais de 20 anos de experiência na área financeira, Luiz Aguiar acumula passagens por empresas nacionais e multinacionais de tecnologia, com atuação em planejamento financeiro, controladoria, tesouraria, gestão tributária, compliance e captação de recursos.

Antes de ingressar na Globalweb, o executivo atuou por mais de uma década como CFO da operação brasileira da Stefanini, onde liderou projetos relacionados à eficiência operacional, automação de processos, governança corporativa e gestão estratégica de recursos.

A contratação faz parte do movimento da Globalweb para reforçar sua estrutura executiva em meio aos desafios de expansão do mercado de tecnologia e transformação digital. Segundo a CEO da companhia, Bruna Boner, a experiência do novo executivo deve contribuir para a consolidação dos processos de gestão e para o planejamento dos próximos ciclos de crescimento da empresa.

“O momento atual exige cada vez mais capacidade de combinar crescimento com eficiência e sustentabilidade financeira. A experiência do Luiz em operações de grande porte será importante para apoiar essa trajetória”, afirmou a executiva.

Para Aguiar, a decisão de assumir o cargo está relacionada ao estágio de desenvolvimento da empresa e ao potencial de expansão do negócio. Segundo ele, a área financeira tem papel crescente na definição de estratégias corporativas e na geração de valor para as organizações.

“O papel do CFO evoluiu significativamente nos últimos anos. Hoje, a função está diretamente ligada à construção de cenários, à análise de dados e ao suporte à tomada de decisões estratégicas”, disse.

Aguiar possui certificação para atuação em conselhos de administração pela Board Academy e MBA Executivo em Finanças pelo Ibmec.

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Sobre a Globalweb



Fundada há mais de três décadas, a Globalweb assegura resiliência operacional de ambientes de missão crítica, com infraestrutura, sustentação de software legado (FSW) e cibersegurança em uma solução integrada e robusta. A empresa atua com foco na sustentação de ativos locais, com um compromisso de continuidade ininterrupta, permitindo que empresas operem com segurança e máxima disponibilidade.