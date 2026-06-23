SC recebe maior circuito de bodyboarding

A partir do dia 26 de junho, as ondas da Prainha, em São Francisco do Sul, recebem a 1ª etapa do SC Golden Tour - Circuito Catarinense de Bodyboarding 2026. O evento, realizado pela Federação Catarinense de Bodyboarding (FECAB), reflete um esforço conjunto entre a iniciativa privada e o setor público para elevar o bodyboarding ao status de esporte de alto rendimento com gestão profissional. O grande atrativo que mobilizou a elite nacional é a premiação histórica: de R$ 50 mil para os profissionais e R$ 10 mil para os amadores.

A escolha de São Francisco do Sul para o pontapé inicial é estratégica e simbólica. Sendo a cidade mais antiga de Santa Catarina e um dos berços culturais do estado, a Prainha oferece o cenário ideal para um evento que une tradição e modernidade. A expectativa é que a competição atraia mais de 100 atletas de diversos estados brasileiros, movimentando a economia local em setores como hotelaria, gastronomia e serviços turísticos durante o período.

Para a presidente da FECAB, Cristiane Fontoura, o Golden Tour é a materialização de um plano de longo prazo para a profissionalização do esporte. “Dizemos que é o maior de todos os tempos porque conseguimos unir um suporte institucional robusto com uma premiação recorde. Estamos investindo na carreira do atleta, oferecendo incentivo real para que o nível técnico suba naturalmente. Santa Catarina é, hoje, referência na valorização do atleta”, destaca a dirigente.

A viabilização de um circuito deste porte só foi possível por meio da parceria estratégica com o Governo de Santa Catarina, por meio da Fesporte, e do apoio da ArcelorMittal. O apoio estatal reforça o compromisso com o desenvolvimento do esporte como ferramenta de inclusão e projeção do estado.

Representando o Governo de Santa Catarina, o governador Jorginho Mello ressalta a importância do investimento: “Estamos cumprindo um compromisso com o esporte de Santa Catarina, de alocar recursos e criar condições. Eu não tenho dúvida de que o esporte tira gente da dificuldade, da marginalidade, faz com que o jovem tenha a expectativa e esperança de ser um ídolo, de ter uma oportunidade na sua vida”.

Pela Fesporte, o presidente Jeferson Ramos Batista reforça o papel da federação na profissionalização: “Santa Catarina é uma referência esportiva para o Brasil, e, juntos, vamos aprimorar ainda mais toda essa cadeia produtiva no estado, reforçando sempre o compromisso de levar o esporte a toda a população catarinense, promovendo a integração entre todas as entidades que fomentam o esporte, com foco no paradesporto e esporte escolar, sem deixar de lado o esporte de alto rendimento que tantas glórias já trouxe ao nosso estado”.

O evento terá a presença confirmada de grandes nomes do bodyboarding nacional. Entre os destaques estão o catarinense Éder Luciano, campeão catarinense, brasileiro e pan-americano, além de top 8 do circuito mundial; o carioca Sócrates Santana, tetracampeão brasileiro e bicampeão mundial júnior; o capixaba Lucas Nogueira, 12 vezes campeão capixaba; e o paranaense Roger Fusculin, campeão brasileiro Open e top 10 nacional. No feminino, a competição contará com as capixabas Maíra Viana, campeã mundial em 2024 e tricampeã brasileira, e Maylla Venturin, tricampeã brasileira e campeã pan-americana; a gaúcha Joselani Amorim, bicampeã brasileira e campeã mundial Master; as catarinenses Gabriela Araújo, vice-campeã brasileira e bicampeã catarinense, e Raquel Friedrich, campeã sul-brasileira e tricampeã catarinense; além das paranaenses Francias Aoto, nove vezes campeã paranaense e seis vezes campeã catarinense, e Mayra Gonçalves, campeã brasileira Open e bicampeã catarinense.

O intercâmbio entre esses ídolos nacionais e os talentos locais promete baterias eletrizantes, acompanhadas em tempo real pela transmissão ao vivo do evento no canal oficial da Fecab no YouTube, que levará resultados e notas instantâneas ao público presente na areia e aos espectadores em casa.

Além da elite, o Golden Tour mantém seu compromisso com o futuro e com a história. As categorias Sub-16 e iniciantes funcionam como o celeiro de novos talentos, enquanto as categorias Master (35+ e 45+) celebram a longevidade e a resiliência dos veteranos que construíram as bases do esporte no estado.

Serviço e Calendário Golden Tour 2026



Etapa 1: São Chico Bodyboard Pro

Local: Prainha, São Francisco do Sul (SC)

Data: de 26 a 28 de junho de 2026

Categorias: Profissional (M/F), Sub-16, Open, Master 35+ e Master 45+

Inscrições e informações: www.fecab.com.br e www.4swell.com

https://www.instagram.com/fecabbodyboard/



Etapa 2: Itapoa Festival (Litoral Norte)

Data: 7 a 9 de Agosto de 2026

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Etapa 3: Grand Final (Litoral Sul/Centro)

Data: 13 a 15 de Novembro de 2026