Com bateria de 10.001mAh, realme P4 Power 5G chega ao Brasil

A realme destaca a chegada do realme P4 Power 5G ao mercado brasileiro com uma bateria Titan de 10.001 mAh , com capacidade para acompanhar dias de uso intenso longe da tomada, combinando autonomia, design fino e outros recursos.

Durante anos, baterias acima de 10.000 mAh foram exclusividade de aparelhos robustos e pesados, voltados para nichos específicos. O realme P4 Power 5G quebra essa lógica ao entregar uma bateria Titan de 10.001 mAh em um smartphone com apenas 9,08 mm de espessura e 219 g de peso.

Na prática, isso significa menos preocupação com tomadas, carregadores e power banks. O aparelho foi desenvolvido para acompanhar rotinas intensas, viagens, jornadas de trabalho prolongadas, consumo de conteúdo, jogos e uso multitarefa sem que o usuário precise monitorar constantemente o nível de bateria.

Carregamento rápido

O realme P4 Power 5G também acompanha carregador 80W Ultra Charge, capaz de levar a bateria de 0% a 50% em apenas 36 minutos. Para quem precisa de ainda mais velocidade, o recurso Charging Boost pode ser ativado diretamente na tela de carregamento, acelerando instantaneamente o processo.

O aparelho ainda conta com carregamento reverso de 27W. Com ele, o smartphone pode recarregar outros celulares, tablets e dispositivos compatíveis.

Especificações

O realme P4 Power 5G vem equipado com 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno, Dimensity 7400 Ultra 5G, chipset desenvolvido para oferecer alta eficiência energética e desempenho consistente em jogos e multitarefa. O aparelho também conta com tela HyperGlow 4D Curve+ de 144 Hz e brilho máximo de 6.500 nits, certificações IP69, IP68 e IP66 para resistência à água e poeira, proteção ArmorShell™ e Corning Gorilla Glass.

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Além disso, traz sistema de resfriamento AirFlow VC de 4.613 mm² e conjunto de câmeras liderado pelo sensor Sony IMX882 AI de 50 MP, acompanhado por uma câmera auxiliar com IA de 8 MP. Na parte frontal, a câmera de selfie possui 16 MP e recursos avançados de inteligência artificial. O realme P4 Power chega ao Brasil nas opções Prata Power e Laranja Flash.