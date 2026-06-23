Empreendedorismo materno ganha espaço em trilha especial

Conciliar maternidade, cuidados com a casa e geração de renda faz parte da rotina de milhões de brasileiras. Nesse cenário, o empreendedorismo tem se consolidado como alternativa para mulheres que buscam maior flexibilidade e autonomia financeira sem abrir mão da presença na vida familiar.

Dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) mostram que 67% das mulheres empreendedoras brasileiras são mães. O levantamento também aponta que a necessidade de cuidar dos filhos está entre os fatores que mais influenciam a decisão de abrir um negócio próprio.

Foi a partir dessa realidade que surgiu a Trilha Sou Mãe, Sou Empreendedora, iniciativa criada pelo grupo responsável pelo Seminário Internacional de Mães, com apoio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A proposta é oferecer formação voltada às necessidades específicas das mães empreendedoras e ampliar o acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento de negócios.

O encontro será realizado no dia 25 de junho, em São Caetano do Sul (SP), com participação gratuita para mulheres que já empreendem ou desejam transformar uma ideia em fonte de renda.

Segundo os organizadores, a iniciativa nasceu a partir de uma demanda recorrente observada ao longo dos 12 anos de realização do Seminário Internacional de Mães. A organização identificou um crescimento no número de participantes que buscavam construir negócios próprios como forma de geração de renda e reorganização da rotina profissional.

“Uma das demandas mais recorrentes que ouvimos das mães ao longo dos anos foi a necessidade de um espaço voltado especificamente para quem empreende ou deseja empreender. Hoje, mais de 85% das mulheres que participam do Seminário de Mães possuem algum tipo de atividade empreendedora. Ficou claro para nós que esse espaço precisava existir”, afirma Fernanda Teles, CEO do Seminário Internacional de Mães, psicóloga e educadora.

A trilha foi estruturada para abordar desafios frequentemente enfrentados por mulheres que conciliam negócios e maternidade. A programação inclui palestras, talks e oficinas práticas sobre temas como gestão financeira, precificação, marketing digital, produção de conteúdo, posicionamento de marca, comunicação, oratória, vendas e estruturação de negócios.

De acordo com a organização, a proposta vai além da apresentação de conceitos teóricos e busca oferecer ferramentas aplicáveis ao cotidiano das participantes.

“Empreender já é um desafio. Quando essa jornada acontece ao mesmo tempo em que a mulher cuida dos filhos, administra a casa e lida com toda a carga mental que envolve a maternidade, os obstáculos se tornam ainda maiores. Nosso propósito é oferecer conhecimento, conexões e suporte para que essas mulheres fortaleçam seus negócios e ampliem sua autonomia financeira”, destaca Fernanda.

Para os organizadores, o empreendedorismo materno ainda costuma ser tratado como parte de um universo mais amplo do empreendedorismo feminino, embora apresente desafios específicos relacionados à gestão do tempo, rede de apoio, acesso a oportunidades e equilíbrio entre vida profissional e familiar.

“Durante muito tempo, as mães empreendedoras foram tratadas como parte de um grupo genérico de empreendedores. Mas a realidade é que elas enfrentam desafios muito particulares. A Trilha nasce para responder a essa necessidade, criando um ambiente de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento para mulheres que desejam construir negócios sustentáveis sem abrir mão da maternidade”, ressalta.

A expectativa é reunir 200 mães empreendedoras ou interessadas em empreender. As inscrições são gratuitas, mas as vagas serão preenchidas por meio de processo de aplicação para alinhamento ao perfil da formação.

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A iniciativa integra ações voltadas à ampliação do acesso das mães empreendedoras à capacitação e ao fortalecimento de pequenos negócios liderados por mulheres, contribuindo para a geração de renda e para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino no país.