O fim do trabalho manual nas campanhas promocionais

Quem trabalha com campanhas promocionais no Brasil conhece o ciclo: apuração manual de notas fiscais, o atendimento aos participantes e a montagem de relatórios, etapas que consomem tempo da equipe sem agregar à estratégia. Antes de a campanha sair do papel, já se passou um mês ou mais.

A Evolu propõe mudar esse fluxo. A plataforma aplica inteligência artificial em etapas da operação, do combate a fraudes ao atendimento dos participantes, e reúne em um único ambiente as funções que agências e marcas usam para executar campanhas do tipo cashback, números da sorte, indique e ganhe, junte e troque e premiação instantânea.

São 6 módulos integrados com IA nativa: Evolu Promo, Evolu Guard, Evolu Studio, Evolu Chat, Evolu Connect e Evolu Insights.

O Evolu Promo concentra a criação e a gestão da campanha: mecânica, regras e painel administrativo em um só lugar, sem depender de desenvolvedor ou ferramenta externa. Já o Evolu Guard usa IA para identificar participações suspeitas antes que consumam o prêmio, com operação 24h e controle do gestor sobre cada caso.

O Evolu Studio permite a criação de um site rapidamente, mesmo para alguém que nunca tenha trabalhado com isso antes, já integrado aos demais módulos, enquanto Evolu Chat é um assistente de IA treinado com as regras de cada campanha: responde dúvidas dos participantes e auxilia em cadastros, por exemplo; eliminando a necessidade de ter uma pessoas apenas para essa função.

Já o Evolu Connect automatiza a comunicação com os participantes por segmento: quem participou, quem abandonou, quem ganhou, melhorando a experiência do consumidor e eliminando o trabalho manual. Por sua vez, o Evolu Insights reúne dados e resultados em tempo real, com relatórios exportáveis e informações sobre o participante que, segundo a empresa, hoje não são acessíveis no mercado.

Segundo a empresa, o processo que antes exigia de 30 a 40 dias cai para dois, com a IA assumindo as tarefas de checagem de fraude, atendimento e comunicação.

"A maioria das agências ainda gerencia campanha em e-mail, WhatsApp e planilha. Isso gera retrabalho, erro e custo que não aparece em nenhum orçamento, mas que todo mundo sente no final do mês", afirma Rafael Costella, fundador da Evolu.

A plataforma também adota um modelo de contratação direto, com cobrança apenas por participação, sem mensalidade ou custo de implantação.

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A Evolu já está disponível para contratação. Interessados podem solicitar acesso em evolu.dev.br.