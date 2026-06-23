Só 29% das empresas brasileiras lucram com a inovação

A inovação é, definitivamente, uma das pautas prioritárias do ecossistema corporativo brasileiro, mas o retorno financeiro ainda custa a chegar ao caixa das companhias. É o que aponta o “Mapa da Inovação 2026”, estudo desenvolvido pela AEVO, que revela um forte descompasso no mercado nacional: embora 92% das empresas tenham desenvolvido algum produto, serviço ou processo novo no período de 2024 a 2025, apenas 29% conseguiram comprovar ganhos financeiros concretos com essas iniciativas.

De olho nesse gargalo, a AEVO, empresa especializada em gestão de inovação, tem buscado oferecer soluções a essas companhias que estão cada vez mais pressionadas pelo cenário econômico. De acordo com Alex Ribeiro Jr., CEO Brasil da AEVO, um dos maiores desafios das áreas atualmente é se manterem sustentáveis e comprovar resultados.

“Há alguns anos, conhecer a estratégia do negócio e conectá-la ao portfólio de inovação era o principal objetivo desse segmento. Hoje, para além disso, é necessário demonstrar impacto real nas métricas econômico-financeiras das organizações, para que revisões orçamentárias não despriorizem as iniciativas por falta de resultado”, destaca Alex.

Para apoiar as organizações na reversão desse cenário de pouca efetividade da inovação, a AEVO lançou recentemente um projeto de IA Generativa aplicado ao seu produto principal, AEVO Innovate. Esse projeto, chamado de GenAI Apps, é fruto de um aporte de R$ 9,5 milhões recebido em 2025 pelo programa FINEP Mais Inovação e tornou-se a primeira solução 100% brasileira de inteligência artificial voltada ao setor.

Trata-se de um ecossistema de inteligência artificial generativa aplicado à inovação, desenhado para traduzir o esforço criativo e operacional das companhias em números palpáveis para os investidores.

Um dos caminhos para ampliar a eficiência financeira da inovação está no uso estratégico de incentivos fiscais, linhas de fomento e mecanismos de apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Para esse processo, a AEVO desenvolveu copilotos especializados dentro dos GenAI Apps, capazes de auxiliar as empresas na análise de elegibilidade, potencial de enquadramento, oportunidades de captação e estimativa de ganhos das iniciativas.

Entre eles, está um copiloto voltado à Lei do Bem, incentivo fiscal à inovação tecnológica no país. A solução cruza os dados dos projetos com os critérios exigidos pelo Governo Federal, avaliando o nível de desafio técnico, a maturidade da proposta e sua elegibilidade ao benefício. Em testes realizados em ambiente beta com o Grupo Aço Cearense, o copiloto obteve 85% de assertividade na classificação técnica de 33 projetos em relação à análise de referência feita por consultoria externa, indicando potencial para reduzir em 42% as entrevistas manuais de triagem.

Outra frente é o copiloto de potencial de PD&I e FINEP, que apoia a identificação de projetos com características aderentes à pesquisa, desenvolvimento e inovação, além de auxiliar na avaliação de possíveis oportunidades relacionadas a linhas públicas de fomento. Com isso, a empresa consegue estruturar melhor suas iniciativas e direcioná-las para mecanismos de financiamento mais adequados.

Os GenAI Apps também contam com um copiloto voltado à estimativa de ganhos quantitativos e qualitativos, que realiza a avaliação do impacto potencial de ideias e projetos com base em custos, esforço operacional, economias previstas, aumento de eficiência, melhoria de processos e outros benefícios esperados.

A ferramenta atua, ainda, na automação de processos para reduzir custos operacionais. No nível inicial, a IA faz o trabalho de triagem pesada: elimina ideias duplicadas, calcula o grau de aderência dos projetos às campanhas internas e ajuda funcionários de diferentes departamentos, incluindo operações multilíngues, a estruturarem suas propostas de maneira mais clara.

Visão da inovação no Brasil

A urgência por automação com IA ganha peso diante das fragilidades de gestão reveladas pelo estudo Mapa da Inovação 2026, que ouviu gestores de 212 empresas de setores como indústria de transformação, tecnologia e serviços financeiros. O levantamento mostra que 70,4% das companhias operam sem uma estratégia de inovação compartilhada entre as áreas. Além disso, 60,1% não possuem nenhuma estrutura formal de governança para o setor e 38,1% sequer definiram indicadores para medir se os projetos funcionam ou geram desperdício.

“A ampla maioria das empresas já inova, como mostrado pelo estudo, mas patina na hora de conectar esses esforços a resultados tangíveis e a um sistema de decisão contínuo”, afirma Alex Ribeiro. “A IA generativa da AEVO foi pensada para entrar na rotina das equipes e fazer a priorização com base em dados de forma quase que instantânea, dando visibilidade ao valor do projeto sem exigir que a empresa crie estruturas adicionais complexas”, complementa.

IA e a segurança da informação

O avanço da inteligência artificial no ambiente corporativo nacional coincide com o interesse de linhas de fomento público, como as operadas pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), voltadas ao desenvolvimento de software e soluções tecnológicas baseadas em IA. Embora detalhes contratuais específicos não sejam públicos, o setor de tecnologia tem recorrido a esses mecanismos para acelerar produtos.

Para mitigar os riscos de vazamento de segredos industriais e dados corporativos sensíveis por ferramentas de inteligência artificial, a governança digital tornou-se um ativo crítico. Nesse cenário, o AEVO Innovate se põe em evidência por ser o único software de gestão da inovação do Brasil certificado pela norma internacional ISO/IEC 27001. O selo, concedido pela QMS Certification, assegura o cumprimento de rígidos controles de acesso lógico, privacidade e segurança cibernética no processamento de informações em nuvem (SaaS).

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Com atuação global e presença em mais de dez países, a AEVO atende grandes corporações em setores que vão da indústria às áreas de serviços e saúde. Segundo dados da empresa, a base de clientes atendidos gera, anualmente, cerca de R$ 1 bilhão em resultados vinculados a projetos de inovação corporativa.



Mais informações em https://aevo.com.br.