Orya lança nova era de tradução de palestras com IA

O mercado brasileiro de grandes congressos e convenções corporativas consolida uma virada tecnológica importante. Pela primeira vez no país, o modelo tradicional de tradução simultânea, dependente de cabines físicas de isolamento, fones receptores e complexa logística, começa a dar espaço para sistemas de inteligência artificial (IA) que realizam o processamento de áudio e texto em tempo real.

Diante desse cenário, a startup Orya desenvolveu uma plataforma proprietária focada em tradução de palestras com inteligência artificial. A tecnologia nacional tornou-se a solução oficial de grandes convenções no continente, como a Convenção Nacional da Unimed, o Congresso Pan-Americano de Otorrinolaringologia e o Congresso Latino-Americano de Medicina de Emergência, entre outros.

A rápida adoção do sistema por comitês científicos decorre do desenvolvimento de uma inteligência especializada em jargões técnicos. Diferente de ferramentas globais e genéricas, a tradução de palestras com inteligência artificial aplicada pela startup foca na exatidão contextual, elemento crítico para eventos em que a precisão de um termo técnico é vital.

Segundo Moa Vianna, especialista em tecnologia e CEO da Orya, a chancela da plataforma em ambientes de alta exigência consolidou um novo padrão para o setor. “A Orya entrega hoje o que existe de mais avançado globalmente em tradução de palestras em tempo real com IA”, aponta Vianna, que desenvolveu o sistema ao lado do cofundador Brian Parisotto.

No modelo tradicional de tradução, a inclusão de novos idiomas exigia altos custos de infraestrutura para cada língua adicionada. Com a nova tecnologia em nuvem, a ampliação de idiomas é instantânea e escalável, permitindo que eventos locais atraiam palestrantes e participantes estrangeiros sem inflar o orçamento operacional.

Na visão do fundador, a nova era de tradução de palestras com inteligência artificial não é uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente:

“Estamos promovendo eventos verdadeiramente sem barreiras, permitindo que os produtores ampliem seus palcos e atraiam participantes de qualquer parte do mundo”, conclui Moa Vianna, CEO da Orya.

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