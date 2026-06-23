Crescem as publicações independentes de livros no Brasil

O mercado editorial brasileiro vem passando por uma transformação significativa nos últimos anos, impulsionada pelo crescimento das publicações independentes. E, com o avanço das plataformas digitais de autopublicação e a popularização dos e-books, cada vez mais autores têm encontrado meios alternativos para lançar suas obras sem o intermédio de editoras tradicionais.

Um estudo realizado pelo centro de pesquisa Reglab aponta que o ‘BookTok’ — comunidade sobre livros dentro do TikTok — tem uma grande influência sobre a revolução que está acontecendo no mundo editorial. A comunidade, que permite que criadores de conteúdo e escritores compartilhem suas leituras atuais, indiquem livros e façam divulgações de suas próprias obras, reflete diretamente na mudança de comportamento dos leitores.

Evidenciando o fortalecimento da autopublicação no país, somente no primeiro semestre deste ano, 2026, a gráfica GIV Online registrou um aumento de 56,10% nas impressões de livros, em comparação ao mesmo período do ano passado, demonstrando a expansão das ferramentas digitais que simplificam os processos de produção, distribuição e comercialização de livros.

“O crescimento das publicações independentes demonstra que os autores estão encontrando novas formas de transformar seus projetos em realidade. Hoje, com a tecnologia e a impressão sob demanda, publicar um livro tornou-se mais acessível”, Rodrigo Barroso, coordenador de marketing da GIV Online.

Outro fator que impulsiona esse crescimento é a redução das barreiras de entrada. Atualmente, escritores podem publicar seus livros em formatos físico e digital com investimentos mais acessíveis, além de contar com recursos de impressão sob demanda, que eliminam a necessidade de grandes tiragens iniciais.

Dados apresentados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), em parceria com a Analytics Valuation Reporting Insights (AVRI), mostram que, para além do aumento das publicações independentes, o setor editorial e livreiro também teve um crescimento considerável. Em 2025, foram registradas mais de 54 mil empresas e estabelecimentos ativos em todas as etapas do ramo, como editoras de livros, livreiros, distribuidores, gráficas e empresas de edição integrada.



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O movimento que amplia as oportunidades para novos talentos também contribui para a diversificação do mercado editorial. Obras de nicho, produções regionais e temas pouco explorados pelas grandes editoras passaram a encontrar espaço e visibilidade, enriquecendo o cenário literário nacional e oferecendo mais opções aos leitores.