SouSmile lança monitoramento remoto com IA inédito no Brasil

A SouSmile, marca nacional de alinhadores invisíveis, anuncia o lançamento do monitoramento remoto no Brasil: um sistema que combina inteligência artificial com revisão de ortodontistas SouSmile para acompanhar, em tempo real, cada etapa do tratamento com alinhadores. A novidade chega para transformar a forma como o acompanhamento ortodôntico é realizado, unindo tecnologia de ponta e supervisão humana especializada em um modelo híbrido inédito no mercado brasileiro.

Com o novo sistema, pacientes conseguem escanear os dentes de casa utilizando um dispositivo acoplado ao celular. A tecnologia foi desenvolvida em parceria com a Dental Monitoring, solução no segmento de monitoramento remoto ortodôntico e soluções de IA aplicadas à odontologia.



As imagens são analisadas por inteligência artificial, que considera 60 parâmetros clínicos para, além de avaliar a evolução do tratamento considerando as sinalizações do alinhador e eventuais intercorrências na posição dentária, identificar ressalvas clínicas que impactem a saúde bucal dos pacientes.



“Acreditamos que o futuro da ortodontia está na combinação entre tecnologia e cuidado humano. O monitoramento remoto permite acompanhar o tratamento de forma muito mais preventiva, conveniente e conectada para os pacientes, sem abrir mão da supervisão clínica dos nossos dentistas parceiros. Com esta inovação, estamos inaugurando um novo momento para o tratamento com alinhadores invisíveis no Brasil”, afirma Michael Ruah, CEO e cofundador da SouSmile.

Toda a trajetória do paciente é revisada por ortodontistas da SouSmile, responsáveis por acompanhar a evolução do tratamento e determinar se o paciente está pronto para avançar de fase. O acompanhamento acontece a cada 14 dias, criando uma jornada mais contínua e inteligente que possibilita ao dentista parceiro ter mais controle e ser mais objetivo ao realizar as consultas.

Resultados clínicos comprovados

Uma pesquisa da Dental Monitoring, feita com mais de 2 mil pacientes em doze países, revelou que 86% relataram que se sentiram mais seguros durante o tratamento com monitoramento remoto, 89% consideraram valiosa a possibilidade de se comunicarem com os dentistas parceiros pelo app e 58,5% acreditam que o monitoramento impactou positivamente a própria higiene bucal.

Além de monitorar a movimentação dentária, o sistema também auxilia os ortodontistas na identificação precoce de sinais clínicos, como gengivite, cálculo dentário e possíveis cáries. As informações chegam antes da consulta presencial, permitindo atendimentos mais assertivos.

Com o lançamento do monitoramento remoto, que será incluído em todos os planos da companhia, a SouSmile inaugura um novo momento para a ortodontia digital no Brasil, mais conectada e centrada na experiência do paciente e dos dentistas.

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A empresa investiu desde o início em produção local totalmente verticalizada. O acesso ao tratamento com alinhadores invisíveis tornou-se mais acessível com a atuação da marca, que hoje oferece planos com parcelamentos que proporcionam aos pacientes a possibilidade de planejar seu investimento; com isso, hoje a SouSmile já soma mais de 400 mil sorrisos avaliados e crescimento médio de 40% ao ano nos últimos três anos.