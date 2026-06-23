Qive recebe nota máxima do novo Programa Sintonia da Receita

A Qive acaba de receber o Selo Sintonia A+, classificação máxima concedida pelo Programa Sintonia da Receita Federal do Brasil. A titulação atesta que a companhia mantém índice de quase 100% de conformidade e integridade em seus processos fiscais. Apenas 14% das companhias SaaS e 5% do setor financeiro nacional conquistaram a chancela.

O programa Receita Sintonia (estabelecido pela Lei Complementar nº 225/2026) faz parte de uma agenda de estímulo à conformidade tributária, com critérios objetivos de classificação e tratamento diferenciado para contribuintes bem avaliados. Para atingir a nota A+, a Qive teve de comprovar consistência superior a 99,5% em quatro pilares fundamentais: regularidade plena de cadastro (CNPJ e QSA); pontualidade nas Declarações e Escriturações; consistência rigorosa no cruzamento de dados (XMLs) e adimplência total e ausência de débitos exigíveis em Pagamentos.

Daniel Paschino, CFO da companhia, reforça que o resultado consolida a consistência de longo prazo. “A classificação A+ reforça que conformidade não é um esforço pontual, mas uma disciplina operacional construída ao longo do tempo. Para uma empresa que atua no centro da relação entre documentos fiscais, pagamentos e fornecedores, governança de dados e consistência fiscal precisam estar no core do negócio”.

Seletividade no mercado financeiro e de SaaS

Ao se analisar o segmento correspondente ao da Qive (Desenvolvimento de Programas Não-Customizáveis), das 12.942 organizações avaliadas pelo governo, apenas 14,37% conquistaram a nota A+. O filtro é ainda mais estrito quando se analisa o setor de atividades auxiliares de serviços financeiros: somente 5,44% chegaram ao topo da conformidade.

Outro diferencial mercadológico importante é que, segundo as regras do programa, o status A+ é o único que possui visibilidade pública perante o mercado, sendo as notas inferiores confidenciais.

A relevância da certificação ganha ainda mais peso em meio à adaptação das empresas brasileiras à Reforma Tributária. De acordo com dados do capítulo 6 do Panorama do Contas a Pagar, levantamento da Qive que analisou mais de 100 milhões de documentos fiscais, o cenário atual ainda não é de plena conformidade: em prestação de serviços, por exemplo, apenas 16,3% das notas de empresas do Regime Normal tiveram adequação total.

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“Como nossa solução atua na intersecção entre documentos fiscais, pagamentos e fornecedores, a classificação A+ reforça uma premissa central para a Qive: confiança em dados e consistência operacional são condições essenciais para transformar o contas a pagar em uma área mais estratégica. Em um ambiente de maior complexidade tributária, essa governança deixa de ser bastidor e se torna vantagem competitiva”, conclui Paschino.