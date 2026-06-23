Falta de habilidades em IA desafia empresas

A adoção de inteligência artificial (IA) segue avançando nas organizações em diferentes setores, mas a implementação da tecnologia ainda enfrenta desafios relacionados à qualificação profissional e à adaptação da força de trabalho. É o que mostra a Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup, grupo ao qual pertence a Experis, divisão especializada em tecnologia.

Segundo o levantamento, empresas de diferentes países vêm incorporando inteligência artificial às estratégias de gestão de talentos e força de trabalho. Ao mesmo tempo, 92% das organizações relatam enfrentar obstáculos relacionados à implementação da IA, incluindo preocupações com privacidade de dados, regulamentação tecnológica e lacunas de habilidades entre profissionais.

Para Stefani Pereira, coordenadora de Recrutamento e Seleção na Experis, o cenário evidencia como a transformação tecnológica altera as demandas do mercado de trabalho. “A adoção de inteligência artificial cresce em diferentes áreas, mas muitas organizações ainda enfrentam dificuldade para encontrar profissionais com conhecimentos voltados ao uso dessas ferramentas”, afirma.

O estudo comprova que o desafio relacionado à qualificação profissional é especialmente relevante na América Latina. No Brasil, 86% das organizações relatam dificuldades relacionadas à força de trabalho na implementação de IA, com destaque para desafios ligados à falta de habilidades técnicas e adaptação ao uso da tecnologia.

O levantamento também aponta que organizações que já utilizam IA começam a identificar resultados ligados ao desenvolvimento de talentos e à produtividade. Globalmente, aprendizagem e desenvolvimento aparecem como a principal área de retorno percebido sobre investimento em inteligência artificial, mencionada por 27% dos empregadores. No Brasil, esse índice chega a 46%.

Para Stefani, os dados indicam que a inteligência artificial também tem impactado processos de desenvolvimento profissional nas organizações. “As ferramentas de IA vêm sendo utilizadas para apoiar treinamentos, acelerar o aprendizado e ampliar o acesso a informações e análises em diversas empresas”, diz.

Apesar do avanço da tecnologia, a pesquisa revela que a adoção ainda ocorre gradualmente em muitas organizações. Apenas 8% dos empregadores afirmam que a IA atende plenamente às expectativas em áreas como recrutamento e capacitação, enquanto 16% relatam que ainda não obtiveram retorno positivo sobre os investimentos realizados.

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Segundo a coordenadora, o cenário mostra que a adoção da inteligência artificial deve continuar exigindo investimentos em qualificação profissional e adaptação dos processos internos. “As empresas ainda estão em fase de aprendizado e adaptação em relação ao uso da IA. Isso aumenta a busca por profissionais que podem acompanhar mudanças tecnológicas e desenvolver novas competências ao longo da carreira”, conclui.