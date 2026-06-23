Avant apresenta iniciativa de reconhecimento profissional

A Avant, empresa brasileira do setor de iluminação com 28 anos de atuação, passou a apresentar ao público externo o conceito “Prata da Avant”, expressão utilizada internamente para se referir a profissionais que desenvolveram parte de sua trajetória dentro da companhia e hoje ocupam funções de liderança, gestão e tomada de decisão. A iniciativa está relacionada à cultura organizacional da empresa e ao modelo de desenvolvimento de pessoas aplicado em diferentes áreas da operação.

O conceito reúne profissionais que conhecem os processos internos da Avant, atuam na gestão de equipes e participam da condução de áreas ligadas à operação, ao relacionamento com clientes, ao desenvolvimento comercial e à estratégia da companhia. A expressão também é utilizada para representar lideranças formadas no ambiente corporativo da empresa e que passaram a ocupar posições gerenciais ou diretivas ao longo do tempo.

Entre os profissionais associados ao conceito está Vinícius Barreto, gerente de marketing da Avant. Ele iniciou sua trajetória na empresa em 2016, como assistente de marketing, em um período em que a área passava por estruturação. Ao longo dos anos, passou por diferentes frentes do departamento e assumiu funções relacionadas à comunicação, posicionamento de marca, conteúdo, canais digitais e gestão de equipe.

“Ter começado como assistente e ter participado da construção do setor me permitiu conhecer diferentes frentes do marketing. Essa vivência contribui para uma liderança mais próxima da equipe e para uma visão mais ampla das demandas da área”, afirma Barreto.

Outro profissional associado ao conceito é Bruno Alves, gerente de logística operacional do Centro de Distribuição de Joinville. Sua trajetória na Avant começou em 2019, quando ingressou como separador de mercadorias. Ao longo dos anos, passou por diferentes funções da operação logística, atuou como conferente, assumiu a liderança de turno e passou a ocupar posições de supervisão e gestão dentro do Centro de Distribuição.

“Minha trajetória mostra que, com dedicação, aprendizado contínuo e oportunidades, é possível construir uma carreira dentro da empresa. Cada etapa contribuiu para minha formação profissional e para minha atuação na gestão da operação”, avalia Alves.

A Avant faz parte da WDF Company, grupo que reúne empresas com atuação em segmentos como iluminação, logística reversa, transporte e certificação de produtos. Entre as empresas associadas ao grupo estão Atto Recicla, Gubel e T&A. A Avant mantém atuação no mercado de iluminação com luminárias, lâmpadas LED e soluções voltadas a projetos residenciais, comerciais e industriais.

Nos últimos anos, a Avant também registrou reconhecimentos em levantamentos e premiações do setor. No Prêmio Anamaco, a marca obteve resultados no segmento de lâmpadas de LED em 2024 e alcançou o primeiro lugar na categoria em 2025, em pesquisa realizada com lojistas de diferentes portes. Em 2026, a Avant também foi destaque no Top of Mind da Revista Revenda, premiação que mede a lembrança de marca entre revendedores de materiais de construção em diferentes categorias.

Para Rubens Moreira, CEO da Avant, o conceito está relacionado à continuidade da gestão e ao conhecimento acumulado dentro da empresa. “O conceito Prata da Avant representa profissionais que conhecem a operação, entendem a cultura da empresa e contribuem para a continuidade das decisões estratégicas. A proposta é reconhecer trajetórias construídas dentro da companhia e valorizar pessoas que participam diretamente da evolução do negócio”, destaca Moreira.

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A empresa informa que a divulgação do conceito também tem relação com atração e retenção de profissionais. Segundo a companhia, a iniciativa busca apresentar ao mercado um modelo em que desenvolvimento interno, experiência acumulada e continuidade de gestão fazem parte da construção de lideranças.