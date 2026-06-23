Ação da Aurora leva qualidade premiada do suco às redes

Impulsionada pelo reconhecimento obtido no 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro, no qual foi a empresa mais premiada da competição, a Vinícola Aurora lançou uma campanha nacional para destacar a qualidade do Suco Aurora Integral e fortalecer sua presença junto aos consumidores. A ação reúne o streamer Gaules e a apresentadora e influenciadora Beatriz Reis em conteúdos digitais que buscam ampliar o alcance da marca e aproximá-la de diferentes públicos em todo o país.

A estratégia foi desenvolvida pela Agência Cappuccino e é dedicada exclusivamente à linha de Suco Aurora Integral em embalagens Tetra Pak®, formato que alia praticidade, conservação e facilidade de transporte.

Segundo Rodrigo Valerio, diretor de Marketing e Vendas da Vinícola Aurora, a campanha reforça atributos que fazem parte da trajetória da cooperativa e que são reconhecidos tanto pelos consumidores quanto por especialistas do setor.

“O Suco Aurora Integral é resultado de um trabalho contínuo de excelência, desde o campo até a indústria. As premiações recebidas reforçam nosso compromisso com a qualidade e ajudam a consolidar a marca como referência nacional na categoria”, afirma.

Reconhecimento nacional

No 1º Concurso do Suco de Uva Brasileiro, promovido pela Associação Brasileira de Enólogos (ABE), a Vinícola Aurora conquistou nove medalhas com produtos das categorias integral, natural e orgânico, desempenho que a tornou a empresa mais premiada da competição. O resultado evidencia a consistência da cooperativa na produção de sucos elaborados exclusivamente com uvas, sem adição de açúcar, água ou conservantes.

Influenciadores ampliam alcance da campanha

Gaules é uma das principais referências brasileiras no universo dos games, esportes eletrônicos e transmissões ao vivo, acumulando mais de 1,9 milhão de seguidores no Instagram. Já Beatriz Reis, conhecida nacionalmente após sua participação no Big Brother Brasil (BBB), soma mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais e atualmente integra projetos da TV Globo.

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A participação dos dois influenciadores integra a estratégia da Vinícola Aurora de ampliar o alcance da campanha em diferentes ambientes digitais, aproximando o produto de públicos diversos e reforçando os atributos de qualidade, autenticidade e tradição que caracterizam a marca.