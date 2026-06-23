Framework Digital entra para o ranking de MG no GPTW 2026

A Framework Digital esteve em evidência ao conquistar sua primeira certificação Great Place to Work (GPTW), alcançando um índice de aprovação de 92% entre seus colaboradores, resultado divulgado durante a premiação promovida pela consultoria.

Com mais de 16 anos de atuação no mercado de tecnologia, a Framework Digital atua em projetos de transformação digital para organizações de diferentes segmentos e conta atualmente com cerca de 700 colaboradores distribuídos em diversas regiões do país.

A entrada no ranking acontece em um contexto em que empresas de tecnologia enfrentam desafios relacionados à atração, desenvolvimento e retenção de profissionais especializados. Em um setor caracterizado pela rápida evolução tecnológica e pela alta demanda por talentos qualificados, indicadores relacionados à experiência dos colaboradores passaram a integrar a agenda estratégica de muitas organizações.

Segundo Jamila Ventura, Diretora de Pessoas e Cultura da Framework Digital, a participação no ranking fornece indicadores relevantes para acompanhar a evolução da cultura organizacional e da experiência dos colaboradores.

"À medida que as organizações crescem e ampliam sua atuação, torna-se necessário acompanhar de forma contínua como as práticas de gestão, desenvolvimento e liderança são percebidas pelas equipes. A pesquisa oferece uma visão estruturada sobre esses aspectos."

A executiva destaca que os resultados também contribuem para o planejamento das próximas iniciativas relacionadas à gestão de pessoas.

"Os dados levantados permitem identificar oportunidades de evolução em temas como desenvolvimento profissional, colaboração, comunicação e confiança. Esse tipo de informação apoia a tomada de decisão e o aprimoramento contínuo das práticas internas."

O ranking Great Place to Work é realizado em diferentes países e avalia organizações a partir da percepção de seus colaboradores, utilizando critérios relacionados à confiança, respeito, credibilidade, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

Sobre a Framework Digital

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Fundada em 2009, a Framework Digital é um ecossistema de transformação digital que une estratégia e tecnologia para resolver desafios complexos de grandes marcas. Com foco em IA, engenharia de software e design de produto, a empresa acelera a inovação da estratégia ao deploy.