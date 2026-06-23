Dos gramados ao aeroporto: Cristiano Ronaldo e Vini Jr. são escolhidos como os companheiros de viagem dos sonhos do brasileiro, revela o KAYAK
Pesquisa do KAYAK mostra quais estrelas do futebol os brasileiros levariam para viajar e como os fãs podem conhecer destinos ligados aos seus ídolos
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SÃO PAULO, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O KAYAK entrevistou 2 mil viajantes para saber com qual jogador gostariam de viajar e quais destinos mostrariam aos craques.
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Passaporte carimbado para o astro português
Cristiano Ronaldo foi o escolhido por 60%, seguido de Vinícius Júnior (19%) e Endrick (9%). Os motivos: 41% por admiração pessoal, 23% querem ver os bastidores das férias dos atletas e 15% querem viver uma experiência única ao lado de um dos maiores nomes do futebol.
Nordeste é o destino escolhido para levar os craques
Para 59% dos brasileiros, o Nordeste seria parada obrigatória, com destinos como a Bahia. Outros 17% apostariam no Sul, em cidades como Gramado.
Do mês do futebol para a próxima viagem
Cristiano Ronaldo nasceu em Funchal, Madeira, acessível do Brasil via Lisboa. Os fãs podem explorar onde ele cresceu e se hospedar nohotel Pestana CR7. Passagens de ida e volta para Lisboa, entre julho e dezembro, custam em média R$5.296.
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Metodologia
Insights da pesquisa
O KAYAK realizou uma pesquisa online com a The Ripple Effect entre 2.000 adultos (18+) no Brasil que viajaram a lazer dentro ou fora do país nos últimos 1-2 anos e que também pretendem viajar nos próximos 12 meses. O trabalho de campo foi realizado entre 15 e 18 de maio de 2026.
Dados de voo
Baseados em buscas de voo feitas no KAYAK.com.br e marcas associadas no período entre 01/01/2026 e 10/06/2026 para voos entre 01/07/2026 e 31/12/2026 com saídas de qualquer aeroporto brasileiro. Todos os preços são médios para passagens de ida e volta na classe econômica, podem variar e não podem ser garantidos.
Sobre o KAYAK
KAYAK, parte da BOOKING HOLDINGS Inc. (NASDAQ: BKNG), é um buscador de viagens com mais de 10 anos de atuação no Brasil. Com bilhões de buscas em sua plataforma, ajudam as pessoas a encontrarem voos, hospedagens, aluguel de carros e pacotes de férias. O aplicativo do KAYAK visa facilitar o planejamento de viagens em iOS e Android.
Contato: contato@bcbiz.com.br
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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209170)