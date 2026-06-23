Setor têxtil em expansão reforça tendência de personalização

Nos últimos anos, o setor têxtil brasileiro apresentou um grande avanço, consolidando-se como um dos pilares da economia brasileira. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), em 2025 o segmento cresceu em 6,8%, e, mesmo com uma pequena variável referente ao ano anterior — encerrado em 7% —, as perspectivas são positivas para os próximos anos.

Com faturamento superior a R$ 220 bilhões, atingindo cerca de 25,7 mil empresas e gerando ao menos 1,34 milhão de empregos diretos, a indústria têxtil está entre as maiores do mundo, ocupando a quinta posição no ranking global. Para este ano de 2026, a Abit prevê crescimento de 1,1% na soma da produção dos setores têxtil e de vestuário.

Esse desempenho considerável evidencia outras vertentes do setor têxtil como a ampliação da produção de produtos personalizados, que reflete diretamente no mercado de comunicação visual. Empresas, instituições e organizadores de eventos têm investido cada vez mais em itens que fortalecem a identidade visual de suas marcas, como camisetas, uniformes, bandeiras, brindes e materiais promocionais.

Acompanhando essa crescente demanda, em um ano a linha de vestuário da FuturaIM, referência em produtos gráficos personalizados, aumentou as vendas em 41,15%, atendendo empresas de diversos segmentos.

Com impressão em alta definição e uma ampla variedade de produtos, a empresa apoia marcas a transformarem suas ideias em peças que geram visibilidade e conexão com o público.

A personalização deixou de ser apenas um diferencial para tornar-se uma estratégia importante na consolidação de marcas e na criação de experiências. O crescimento do segmento têxtil evidencia justamente essa demanda por produtos que expressem identidade e profissionalismo.

“À medida que empresas buscam formas mais eficientes de se destacar, produtos personalizados ganham relevância por unir funcionalidade e identidade. O crescimento do setor têxtil reflete essa demanda e mostra que os produtos desse nicho deixaram de ser apenas itens promocionais para se tornarem ferramenta de comunicação”, comenta Victor Nakamura, coordenador de marketing da gráfica online FuturaIM.

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Entre as principais tendências que devem continuar impulsionando o mercado estão a produção sob demanda, a personalização em pequenas e grandes tiragens, o fortalecimento dos uniformes corporativos e a expansão de eventos promocionais, esportivos e institucionais.