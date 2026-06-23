Marca britânica Lord Quither lança perfume no Brasil

A marca inglesa Lord Quither acaba de lançar no Brasil o seu perfume, qual foi desenvolvido à base de óleo e voltado ao público masculino.

O perfume Egito chega ao mercado brasileiro com a missão de agradar conhecedores e afins de perfumes em óleo.

Em São Paulo, Lord Quither, recebeu atraves de um coquetel celebridades, profissionais e jornalistas, qual apresentou uma fragrância de características orientais, 100% em óleo, livre de álcool e aditivos químicos.

Jean Benitez esclareceu os fundamentos que nortearam o desenvolvimento deste produto pela escolha de uma formulação sem álcool, qual se deu à busca por uma fixação maior, assim eliminando componentes químicos tradicionais, a marca conseguiu atender às necessidades da pele sensível e manteve sua propriedade oftativa.

A distribuição do perfume Egito no Brasil esta sendo realizada exclusivamente pela loja online oficial da marca, que entrega para todo o país, em conjunto com os demais produtos de vestuário masculino.

O Lord inglês se divide entre a Inglaterra e o Brasil, atuando também na área de educação comportamental, coordenando um escritório no centro de Londres especializado em desenvolvimento social e profissional na capital inglesa, o qual gerou o livro Elegancia com Lord Quither.

Autor do livro se etiqueta, que aborda temas como comportamento social e profissional, Benitez ministra cursos por toda a Europa. Seu trabalho desenvolve-se na televisão brasileira através do programa Moda.com, exibido pela TV Max Rio apresentado por Sabrina Zaninni, onde compartilha conteúdos voltados à viagens moda e às boas maneiras.

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No cenário internacional, setembro próximo estará presente na premiação O Melhor do Brasil no Mundo, qual participa como finalista na categoria melhor empreendedor no mundo, realizada em Nova York, na estatua da Liberdade, evento este organizado por Rafael Santos e apresentado Luiza Brunet.